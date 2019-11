La desertización y la precariedad de las comunicaciones, ejes del debate electoral en Teruel

La despoblación y la falta de infraestructuras fueron los monotemas del debate entre los seis cabezas de lista al Congreso por la provincia de Teruel, que en la presente campaña electoral incorpora como principal novedad respecto a la del 28-A la candidatura de la agrupación de electores Teruel Existe. Herminio Sancho (PSOE), Alberto Herrero (PP), Joaquín Moreno (Cs), Alejandro Nolasco (Vox), María Ángeles Manzano (UP) y Tomás Guitarte (Teruel Existe), que compiten por los tres escaños en liza, presentan sus propuestas con la mirada puesta en los 9 habitantes por kilómetro cuadrado de la provincia, la segunda densidad más baja de España solo por delante de Soria.

Todos los candidatos coinciden en apoyar un pacto de Estado contra la despoblación, pero Sancho plantea como primer requisito para que sea exitoso en Teruel "querer vivir aquí". También recalca que las ayudas deben atender la regresión demográfica de la España del interior "en igualdad de condiciones" para todas las provincias afectadas.

Herrero recuerda que el gobierno de Rajoy «ya tomó medidas» al respecto, como el plan de extensión de la banda ancha 300x100. PSOE, PP y Teruel Existe aluden expresamente a una fiscalidad diferenciada para las áreas despobladas. Moreno valora "muy mal" pelear una "discriminación" positiva exclusiva de Teruel y reclama una lucha solidaria "por todas las provincias despobladas". Nolasco rechaza también el "enfrentamiento entre provincias" y aboga por un "plan integral". Manzano pide una "discriminación positiva" para la España Vaciada y Guitarte reivindica a Teruel Existe como impulsor de este movimiento. Para la agrupación de electores, la clave radica en que el plan tenga "un mecanismo de financiación".

Estrechamente unida a la despoblación, está la escasez de infraestructuras. El candidato del PSOE tiene claro que la "prioridad" absoluta en esta materia es la A-68 –una preferencia compartida por todos los aspirantes– por la accidentalidad que registra. Respecto del eje Cantábrico-Mediterráneo, anuncia que a principios de 2020, si gobierna el PSOE, se licitará la finalización del estudio informativo del tramo Zaragoza-Teruel mientras que el de Teruel-Sagunto, caducado, "se rehará a la máxima velocidad".

Todos los partidos reclaman un trazado de doble vía electrificada de altas prestaciones. El candidato popular recalca que, si gobierna el PP, "la A-68 será la primera infraestructura que se ejecutará en Teruel". Reivindica a su partido como impulsor de la operación de mantenimiento en ejecución, dotada con 330 millones de euros.

Cs plantea la "ejecución simultánea" de los cinco tramos de la A-68 entre Zaragoza y Valdealgorfa para acelerar la infraestructura. Aunque advierte de que nada se podrá hacer si no se acaba con el "bloqueo" político. Moreno se compromete, si Cs no gana los comicios, a abstenerse para salir del atasco. En cuanto al Cantábrico-Mediterráneo, denuncia que "no ha habido intención" del Gobierno de desarrollar el corredor entre Zaragoza y Sagunto.

"Tan imprescindible es un pacto contra la despoblación como que esté dotado de un

mecanismo de financiación" (Teruel Existe)

Nolasco, de Vox, considera "necesarias" la A-68 y la A-40, "saboteada por temas ambientales sin pies ni cabeza". Considera que las mejoras en ejecución en el tren «son migajas» y tacha de inexplicable que el estudio Zaragoza-Teruel no llegará a terminarse tras adjudicarse en 2011 y con el 95% del coste pagado. A su juicio, faltan recursos para las infraestructuras turolenses porque el Gobierno aragonés "pone palos en las ruedas al marcar prioridades» y por el «chantaje de las regiones ricas".

La candidata de Unidas Podemos (UP) exige que "se haga ya" la A-68. Recuerda que el sábado pasado se registró un fallecido en accidente en la N-232, en Híjar. Señala también que la A-25 –Alcolea del Pinar-Monreal– se prometió en 2008 y que la parálisis de la A-40 refleja el "abandono" en infraestructuras que "hunde" a la provincia. La situación del ferrocarril evidencia el "trato colonial" dado a Teruel y dice que el Cantábrico-Mediterráneo de altas prestaciones es "imprescindible".

"Quiero un pacto de Estado

contra la despoblación, pero el primer requisito para repoblar Teruel es vivir aquí" (PSOE)

Tomás Guitarte considera "demostrada" la relación entre falta de accesibilidad y despoblación. Aboga por que todos los pueblos estén "a menos de 30 kilómetros" de una autovía. Para acelerar la A-68, propone acometer tramos "intermedios, como se hizo con la A-23", y de este modo "será inviable volver atrás". Advierte de que el corredor ferroviario de altas prestaciones "puede ser otro engaño", porque Fomento "no da pasos" para su ejecución.

El consenso sobre la necesidad de la A-68 y el corredor Cantábrico-Mediterráneo se extiende a la necesidad de dotar a todos los núcleos de acceso a la banda ancha, clave para frenar la despoblación.

El revés económico y demográfico que sufrirá la provincia como consecuencia del cierre de la térmica de Andorra en junio de 2020 si no llegan alternativas laborales provoca cruces de reproches entre PSOE y PP y entre las formaciones minoritarias –Cs, Vox, UP y Teruel Existe– y los dos grandes partidos.

«Si gobierna el PP tras el 10-N, la A-68 será la primera infraestructura que se ejecutará en la provincia» (PP)

Rifirrafe con la central térmica

Heminio Sancho recalca que el Gobierno mantiene "la máxima exigencia" para que Endesa se implique en la generación de empleos sustitutivos del complejo minero-eléctrico. Dice que el cierre llega impuesto "por la UE" y afirma que el PSOE "no va a dejar solos a los andorranos" porque "la transición energética se hará bien y será justa".

Para Alberto Herrero, el cierre en 2020 responde a los criterios «ideológicos» del Gobierno socialista, porque Alemania aplica una moratoria en la desaparición de las térmicas hasta 2038. Pero en España, el Ejecutivo "le ha puesto una alfombra a Endesa para cerrar". Defiende la "necesidad" del carbón como garantía de suministro eléctrico. Pero si la central baja la persiana, "no puede dejar tirada a la gente".

"El cierre de Endesa se enmarca en un proceso animado por potencias que quieren convertir

España en un parque temático» (Vox)

Moreno afirma que la clausura de la térmica ha sido "la peor noticia" para la provincia en el último lustro. Critica la ineficacia del Plan Miner para crear alternativas laborales y opina que "no se puede permitir el cierre sin ninguna empresa que genere empleo alternativo". Si no llegan industrias, "Andorra perderá el 50% de la población en cinco años", sentencia.

"El Cantábrico-Mediterráneo no avanza porque no hay voluntad política en el Gobierno para

ejecutar esta obra" (Ciudadanos)

Nolasco reclama una moratoria, "igual que en Alemania", para cerrar en 2038 y denuncia una política de desindustrialización animada por «potencias que quieren convertir el país en un parque temático».

La andorrana Manzano lamenta que el cierre "marcado" por Europa haya "pillado" desprevenida a la cuenca andorrana. Critica que la eléctrica haya "expoliado" la comarca durante décadas y "ahora se quiere ir de rositas". Reclama empleos para evitar la despoblación y frenar una depresión que ya ha empezado.

Tomás Guitarte es tajante al reclamar que "mientras no se recupere todo el empleo que se perderá con la térmica, ésta no se cierre". Exige la implicación de Endesa y del Estado –anterior y actual propietarios de la central– para que reinviertan los beneficios que han obtenido de la central. Resalta que la ministra Teresa Ribera dio el visto bueno al cierre de la planta eléctrica y a la declaración de impacto ambiental negativa de la A-40.

"Endesa nos ha expoliado y ahora se quiere ir de rositas, mientras a Andorra llega la tristeza, se cierran tiendas y se venden casas" (Podemos)

El debate transcurrió sin estridencias salvo cuando Herminio Sancho se preguntó si, como en su caso, el resto de los candidatos han desarrollado "todo su proyecto vital en Teruel o emigraron y han vuelto". Guitarte, emigrado a Valencia con 10 años desde Calamocha, se sintió aludido y calificó la intervención de "impresentable".