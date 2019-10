El Fite incorporará remanente de otras anualidades para evitar que se pierdan 40 millones

El Fondo de Inversiones de Teruel, el Fite, podrá incorporar a su presupuesto anual cuantías que no han sido invertidas en ejercicios anteriores por falta de tiempo para justificar y ejecutar los proyectos correspondientes. La medida, acordada hoy en el transcurso de una reunión entre representantes del Gobierno autonómico y de la Administración del Estado –los dos organismos que financian el Fite–, evitará que se pierdan algo más de 40 millones de euros que quedaron sin gastar en las cuatro anualidades que van de 2013 a 2016.

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, que ha participado en la comisión de seguimiento del Fite, ha recordado que existía un "riesgo" de tener que devolver al Ejecutivo central las cuantías no invertidas, lo que hubiera supuesto renunciar a partidas concedidas en años anteriores para avanzar en el desarrollo de la provincia que habían quedado sin efecto. Así, ha explicado Pérez, ahora habrá ejercicios en los que la dotación del Fite será superior a los 60 millones de euros establecidos y que aportan al 50% la DGA y el Gobierno central.

Pérez adelantó que el nuevo convenio para 2019 se firmará en el plazo de un mes y medio y destacó que este año ha habido una "redefinición" de los conceptos que pueden ser apoyados por el Fite que abre la puerta a financiar proyectos de distintos ámbitos hasta ahora no incluidos en el Fondo de Inversiones de Teruel, como el desarrollo de infraestructuras, servicios de educación, sanidad y dirigidos a la tercera edad o tecnologías de la información y la comunicación.

La consejera no pudo concretar si las obras de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz podrían costearse con cargo al Fite ahora que esta herramienta de financiación específica para Teruel amplía su campo de actuación. "Se incluirá lo que la comisión de seguimiento decida –afirmó–. Se abre la posibilidad de que se financien todos los recursos".

A falta de conocerse el reparto del Fite de 2019, la consejera afirmó que habrá "una partida importante" para Dinópolis. El compromiso de los gobiernos autónomico y central con este parque de ocio e investigación en paleontología que ha impulsado sobremanera el sector turístico de la capital está claro al haber sido elegida la sede de Dinópolis para celebrar la reunión de seguimiento.

Mayte Pérez avanzó también que el Gobierno aragonés tiene "un interés especial" en incluir el futuro Museo de la Batalla de Teruel en el nuevo convenio del Fite. A este proyecto sobre el conflicto bélico de 1936, pionero en España, podrían salirle competidores después de que algunos historiadores hayan propuesto hacer un museo sobre la Guerra Civil en el Valle de los Caídos.

José Antonio Benedicto, secretario de Estado de Función Pública del Ministerio de Política Territorial, quien también ha participado en la reunión en Teruel, consideró que la mayor parte de las inversiones realizadas a lo largo de los 27 años del Fite han sido "un gran éxito" y puso como ejemplo Dinópolis y el aeropuerto de la capital. Recordó que el Fite llega a Teruel por ser esta una provincia incardinada en una comunidad autónoma que, por su renta per cápita, no accede al Fondo de Compensación Interterritorial, si bien Teruel no alcanza esos niveles de riqueza. "Por ello, desde los gobiernos de España y Aragón se hace este esfuerzo de inversión", dijo.