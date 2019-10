La Diputación redactará un proyecto para evitar que las riadas del Mijares corten el acceso a Los Ramones

La Diputación de Teruel redactará el proyecto, con la colaboración técnica de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para la construcción de un paso inundable en el acceso al barrio de Los Ramones de Olba para reducir lo máximo posible el tiempo en el que se corta el paso cuando se producen fuertes precipitaciones . Una vez el proyecto esté realizado, se ha planteado solicitar financiación del Fondo Especial de Teruel para acometer la actuación.

Así lo han puesto de manifiesto este jueves en una reunión mantenida en la sede de la institución provincial Manuel Rando y Alberto Izquierdo, presidente de la Diputación de Teruel y vicepresidente de la Diputación de Teruel y responsable de la delegación de Infraestructuras; José Ramón Morro, subdelegado del Gobierno en Teruel; Manuel Alcalde, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar; y Federico Martín, alcalde de Olba.

En la reunión han abordado cuáles son las mejores soluciones a los problemas de acceso que se registran en estos barrios cuando se producen fuertes lluvias y la delimitación de competencias de cada administración y su capacidad para actuar.

Izquierdo, que ha recordado que en Los Ramones viven unas 35 personas, cree que es una labor de la Diputación “resolver esos problemas históricos” que hay en la provincia de Teruel en accesos a municipios, como es este caso y del mismo modo que en otros como Abejuela o el acceso sur a la estación de esquí de Javalambre o Valdelinares. “A día de hoy los ciudadanos no entienden cómo no las administraciones no les hemos dado respuesta y para eso estamos, para dársela”, ha aseverado.

En el caso del problema de acceso al barrio de Los Ramones que se producen cuando hay fuertes lluvias, la Diputación se ha comprometido a elaborar el proyecto, con la colaboración técnica de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para la construcción de un paso inundable mediante marcos de hormigón prefabricados, a partir de un estudio hidrológico adecuado. De esta manera se espera que, cuando se produzca una avenida del río, el corte del paso sea el del menor tiempo posible.

A partir de ahí, el proyecto tiene que pasar todo el procedimiento administrativo y de control ambiental. Una vez superados los trámites se estudiará la financiación, que se solicitará al Fondo de Inversiones de Teruel porque, tal y como ha planteado en la reunión el subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, esta actuación encajaría dentro de las actuaciones especiales que financia este fondo.

En el caso del barrio de Los Giles, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha planteado en la reunión que actuará el próximo año, dentro de sus competencias, para arreglar el camino que sufre la erosión del agua y que pone además en peligro algunas infraestructuras como la depuradora. Mientras, se continúa estudiando qué soluciones se pueden plantear para el barrio de Los Tarasones.