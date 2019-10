Unidas Podemos dice que el Gobierno debe presionar a Endesa para que aporte alternativas a la central de Andorra

Unidas Podemos reclama cambios de la financiación autonómica para que tenga en cuenta el gasto extra que comporta la prestación de servicios en áreas despobladas, como Teruel. La coalición de IU y Podemos reclama también al Gobierno que exija a Endesa que se implica activamente en la generación de alternativas laborales a la central térmica de Andorra, que cerrará sus puertas en junio de 2020.

Las cabezas de lista al Congreso y el Senado, María Ángeles Manzano y Anabel Gimeno, han expuesto este martes las líneas programáticas básicas para la provincia de cara a las elecciones generales del 10N. Gimeno considera que también el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) debería revisar sus criterios de aplicación para centrarse en la generación de empleo. UP mantendrá la reivindicación de un corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo electrificado y de doble vía.

Las candidatas de UP recalcaron la necesidad de garantizar una transición energética justa para que el cierre de la central de Andorra no destruya empleo y genere despoblación. La andorrana María Ángeles Manzano ha señalado que Endesa ha tratado a la cuenca minera andorrana de forma "colonial", extrayendo sus recursos durante décadas para marcharse sin dar alternativas.

Manzano ha añadido que la empresa energética "debe reconocer y asumir la deuda" que ha contraído con la comarca de Andorra-Sierra de Arcos y debe "implicarse" en la generación de alternativas al carbón y la producción termoeléctrica. Para la candidata de UP, el Plan Miner no ha sido útil para crear empleos sustitutivos del carbón y si el Gobierno y Endesa no lo impiden la comarca sufrirá una crisis como la que azotó a las Cuencas Mineras con el cierre de las minas de carbón en los años noventa del siglo XX.