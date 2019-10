El Ayuntamiento de Teruel aprueba una rebaja del impuesto de circulación que recortará la recaudación en 77.000 euros

El pleno del Ayuntamiento de Teruel ha aprobado este jueves la revisión de las ordenanzas municipales para 2020 con una rebaja del 3% en el impuesto de circulación como principal novedad. El descuento ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno PP-Cs y Vox, mientras que el resto de partidos han cuestionado esta medida.

La alcaldesa, la popular Emma Buj, y el portavoz de Cs, Ramón Fuertes, han recalcado que al rebajar la presión tributaria cumplen sus compromisos electorales. La rebaja aprobada supone un recorte de los ingresos municipales de 77.000 euros. Los dos partidos reiteraron su voluntad de aminorar la presión fiscal a los ciudadanos de forma progresiva y sin poner en peligro la estabilidad presupuestaria.

Todos los partidos de la oposición -PSOE, PAR, CHA y Ganar-IU- han criticado la rebaja del impuesto de circulación por considerarla "electoralista" y, además, contraria a las políticas de movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

También han salido adelante rebajas en el impuesto de construcción por creación de empleo, las licencias de apertura de establecimientos y en los precios por el uso de instalaciones deportivas.

La concejala delegada de Hacienda, Rocío Feliz de Vargas, ha repasado el trámite del presupuesto en las comisiones informativas, donde se han aceptado ocho de las 23 enmiendas presentadas por la oposición.

El portavoz del PSOE, Samuel Morón, ha criticado la política fiscal del equipo de gobierno porque no es progresiva en función de los ingresos de las familias ni protege, a su juicio, el medio ambiente.

Espacio Municipalista-Podemos, que no ha cubierto la reciente dimisión de su concejala Blanca Villarroya, denuncia a través de un comunicado que las rebajas promovidas por populares y liberales "no atienden a criterios objetivos", no tienen en cuenta los niveles de renta de los contribuyentes y no valoran los aspectos medioambientales.