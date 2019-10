El Ayuntamiento de Teruel impulsa el centro de ocio joven y el Skate Park

La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel ha autorizado un gasto de 30.405 euros para la puesta en marcha del centro de ocio joven en los meses de octubre a diciembre y ha dado el visto bueno a la certificación del Skate Park por 27.299 euros.

Así lo ha explicado la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la celebración de la Junta Local de Gobierno. Sobre el centro de ocio joven, ha aclarado que de las actividades se dará cuenta en su momento. Respecto al Skate Park, ha indicado que espera que pueda ser una "realidad" a lo largo de este mes ya que tanto los jóvenes, como sus familias "están deseando tener" este espacio, destinado monopatines y similares.

Buj ha dado cuenta de otros asuntos, como la aprobación de la factura del Asilo de San Julián para el nuevo conservatorio y centro sociocultural por 301.000 euros, de forma que el proyecto "sigue adelante" y el acuerdo para abonar a Interpeñas la subvención correspondiente a este año por valor de 85.000 euros.

La Junta Local de Gobierno también ha dado el visto bueno a la concesión de subvenciones en materia de fomento del Asociacionismo y la Participación Ciudadana por valor de 100.000 euros, repartido en 56 asociaciones de la ciudad de Teruel. "Esta cantidad ha ido incrementándose en los últimos años, hasta llegar los 100.000 euros", ha remarcado Buj, que ha aclarado que se reparten en función de los proyectos que presentan, de manera que las ayudas van "desde poco más de 200 euros hasta cerca de los 3.000 euros", según los gastos y proyectos.

Por otra parte, se ha aprobado el convenio de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer para que pueda utilizar, "en algunos casos gratuitamente", las instalaciones deportivas y el ayuntamiento "facilite este uso aquellas personas que designe la asociación".

Puente de la Equivocación

La alcaldesa ha indicado que la Junta Local de Gobierno ha decidido imponer una sanción de 43.313 euros a la anterior adjudicataria de la obra del puente de la Equivocación ya que "la dejó abandonada y nos obligó a volver a sacarla a licitación".

En este punto, Buj ha esgrimido que desde el consistorio se están tomando medidas "para que todas las empresas que se presenten a los concursos lo sean porque van a cumplir con sus obligaciones".

Ha recordado que hay una nueva adjudicación para esa actuación y el puente está "ya en obras", si bien no ha querido "adelantar acontecimientos hasta que no vea el puente terminado" porque esta infraestructura "no solo se llamada de la equivocación", sino que tiene "como una especie de maldición porque esta es la tercera adjudicación" para este proyecto.

Expropiación

En otro orden de cosas, la alcaldesa de Teruel ha informado de que la junta ha aprobado una relación de propietarios y bienes que hay que expropiar en la calle Dolores Romero, número 44, en el área número 7 de los Arcos, expediente "obligado por ley puesto que uno de los particulares "ha instado esta expropiación".

La Junta Local de Gobierno también ha adjudicado la rehabilitación de la ermita de la Inmaculada Concepción, en el barrio Tortajada, por 47.770,8, actuación a la que se han presentado siete empresas "y la más barata ha sido la adjudicataria", ha apostillado Buj.