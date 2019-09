Teruel Existe, el salto a la política tras veinte años de reivindicación en la calle

Teruel Existe, la plataforma ciudadana que durante 20 años ha luchado en la calle y en los despachos porque la provincia salga del vagón de cola económico y demográfico, ha decidido dar el salto a la política y presentarse a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre bajo la fórmula de una agrupación de electores. Como un caballo de Troya, aspira a entrar en el entramado parlamentario para intentar conseguir desde dentro lo que no ha logrado en una revolución de dos décadas con 50 manifestaciones de protesta y cerca de 100 asambleas, reuniones y foros sobre el problema de la despoblación.

"Es el hartazgo de ver que nadie nos escucha, lo que nos ha llevado a la política. Nos indigna que después de un ingente trabajo y de haber sido recibidos por cuatro presidentes de Gobierno (Aznar, Rodríguez Zapatero, Rajoy y Sánchez) y por el Parlamento europeo, no pasemos de ser considerados unos chicos muy simpáticos, y poco más", lamenta Manuel Gimeno, portavoz de Teruel Existe.

Si consigue al menos uno de los tres diputados que le corresponden a la provincia, para lo cual precisa 15.000 votos y que el partido vencedor no le doble en apoyos, Teruel Existe cruzará una puerta nunca antes flanqueada por una coordinadora ciudadana ni por una agrupación de electores, que, a diferencia de un partido político, nace sin vocación de permanencia y forma candidatura para ir a unos determinados comicios.

Será, por tanto, un salto sin red que observan con interés desde las gradas las más de 100 plataformas en favor de la llamada España Vaciada –agrupa provincias del interior peninsular con carencias en infraestructuras que sufren la lacra de la despoblación – que han seguido la estela de Teruel Existe, convertida ahora en un auténtico fenómeno social y político.

"No tenemos marchamo político, la plataforma está integrada por personas de diversas ideologías" aclara Gimeno. "Queremos entrar en el Parlamento –continúa– para que la voz de Teruel se escuche por todo el mundo y para poder ser partícipes en la toma de decisiones del Gobierno". Añade que, precisamente, la formación de una agrupación de electores con la que aspirar a un sillón en el hemiciclo parlamentario "es una acción reivindicativa más que da continuidad a todas las anteriores".

A juicio del portavoz de Teruel Existe, la "inoperancia" de los partidos políticos para lograr un gobierno estable, lo que ha desembocado en la convocatoria de nuevas elecciones –cuatro en los últimos cuatro años– para el próximo mes de noviembre, es lo que ha hecho que la entrada de la plataforma en el panorama político español se produzca justo cuando se cumplen 20 años de su andadura, que arrancó en noviembre de 1999.

Otro hecho ha actuado de detonante para que Teruel Existe salte a la arena política poniendo en riesgo el diputado que en las últimas elecciones Ciudadanos logró arrancar al bipartidismo turolense PP-PSOE. Se trata de la reciente publicación en el BOE de la licitación del estudio informativo para avanzar en la conversión en ferrocarril de altas prestaciones del tramo Bilbao-Santander del corredor Cantábrico-Mediterráneo, un hecho que responde al apoyo del único diputado cántabro regionalista a la investidura –fallida finalmente– de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. "¡Cuando a nosotros nos niegan el pan y la sal!", protesta Gimeno en referencia a que los proyectos de ese mismo corredor entre Zaragoza, Teruel y Sagunto, agonizan.

Uno de los nombres que suenan para encabezar las listas de Teruel Existe, el arquitecto y miembro histórico de la plataforma Tomás Guitarte, confía en que el apoyo de la población sea "masivo, para que el salto pueda dar sus frutos". Detectar el colchón de posibles votantes de cara al 10N es, amén de conseguir los 1.100 avales que precisan para formar una agrupación de electores, el objetivo de la recogida de firmas que han puesto en marcha esta semana y que continúa hasta el próximo viernes.

"Queremos saber si contamos con un amplio respaldo o con los apoyos justos", explica Guitarte, quien se muestra emocionado ante los "increíbles mensajes de ánimo" que Teruel Existe está recibiendo. "Vienen de gente totalmente hastiada por el trato de los gobiernos hacia Teruel y que nos dice que ahora ve algo de luz para esta provincia", subraya.

Como explica Pepe Polo, también portavoz de Teruel Existe y líder del movimiento vecinal en la capital turolense, el programa electoral de la plataforma no será otro que el listado de las demandas históricas de este movimiento ciudadano que no han sido atendidas. "No habrá una reivindicación por encima de la otra", subraya Polo.

Allí estarán, entre otras, el desarrollo del corredor ferroviario de altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo por Teruel, la autovía A-68 por el Bajo Aragón, la llegada de empresas a Andorra para compensar el cierre de la térmica, la elevación de aguas del Ebro a Andorra o la construcción de las autovías A-40 entre Teruel y Cuenca y A-25 entre Madrid y Tarragona por las Cuencas Mineras y Alcañiz.