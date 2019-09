Teruel Existe recoge en una hora y cuarto la mitad de los avales que precisa para saltar a la política

La plataforma ciudadana Teruel Existe no parece que vaya a tener problemas para reunir las 1.100 firmas que necesita para poder presentarse a las elecciones generales del 10 de noviembre bajo la fórmula de una agrupación de electores. A la hora y cuarto de haber instalado este miércoles en la plaza del Torico de Teruel la mesa con las hojas listas para que los ciudadanos mostrasen su apoyo, ya tenía más de 500 rúbricas.

"Llevamos años reivindicando; hemos confiado en el Sistema y siempre estamos anclados en el mismo sitio. Este es nuestro último cartucho, la única posibilidad de darle la vuelta a la tortilla", manifestaba una turolense, Amparo Conejos, mientras esperaba su turno para firmar.

Un jubilado, B. L., que también firmó, alababa la labor de la plataforma. "Teruel Existe ha trabajado muy bien y desde hace un montón de años contra la despoblación. Es verdad que ahora se dividirá aún más el voto, pero merece estar dentro del panorama político", dijo el hombre.

Un joven padre, con sus dos hijos de pocos meses de edad, Eduardo Comas, afirmó que Teruel Existe llega a la política en el momento necesario, "porque no hay manera de que se forme un gobierno estable y es bueno que Teruel tenga al menos un diputado que ejerza de llave para gobernar y, sobre todo, que represente a la provincia".

La afluencia fue masiva. En la fila que se formó para firmar 10 minutos antes de que Teruel Existe colocara la mesa, se oían voces indignadas por la falta de acuerdo entre PSOE y Podemos para constituir un gobierno de coalición. "Basta ya de teatro, la población no puede más", decía una mujer. Otra vecina, Mª Ángeles Fuertes, explicó tras estampar su rúbrica que lo había hecho "para que hagan algo por Teruel". "Aunque solo se consiguiera un diputado, seguro que Teruel Existe lucharía más por la provincia que un partido mayoritario, que siempre hace lo que le manda Madrid", agregó.

La recogida de avales continúa hasta el viernes 4 de octubre en puntos instalados en una decena de localidades. Además de en la capital provincial, la plataforma Teruel Existe se ha movilizado en Alcañiz, Calanda, Alcorisa, Andorra, Torrecilla de Alcañiz, Calamocha, Monreal del Campo, Fuentes Claras y Ojos Negros.

Desde la coordinadora adelantaron que no comunicarán la cifra total de firmas conseguidas hasta el final del proceso, para no influir en la voluntad de los ciudadanos. Igualmente señalaron que no tienen previsto llevar a cabo un proceso de primarias para decidir quiénes formarán parte de las listas al Congreso y al Senado. "Siempre nos hemos movido por el consenso y ahora volveremos a hacer lo mismo una vez sepamos quién se postula como candidato", indicaron.

La coordinadora se encuentra inmersa, junto a otras 120 plataformas de 23 provincias, en la organización de un paro de cinco minutos a nivel nacional el 4 de octubre para exigir a todos los partidos políticos un pacto de Estado que garantice en los próximos 30 años financiación suficiente para revertir la situación de desplome demográfico que vive la llamada España Vaciada.

El portavoz de Teruel Existe Pepe Polo afirmó que, con toda probabilidad, el paro del 4 de octubre será secundado por "bastantes miles de personas más" que las que acudieron a la movilización del pasado 31 de marzo en Madrid, 100.000 según los organizadores.

El paro comenzará a las 12.00 en los lugares más emblemáticos de cada localidad, que en Teruel capital será la plaza del Torico. Las plataformas hacen un llamamiento para que, aquellos que no puedan desplazarse hasta los sitios elegidos, se movilicen a las puertas de sus centros de trabajo o en su domicilio, colgando después las fotos en la red. La protesta va dirigida a quien gobierne tras las elecciones del 10 de noviembre. "Queremos hacernos fuertes y presionar en favor de la España Vaciada", dijo Polo. Los agentes sociales y la Diputación Provincial de Teruel apoyan la movilización.