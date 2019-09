El juicio por el triple crimen de Andorra se celebrará como pronto en la primavera de 2020, dos años después de los hechos

El proceso del triple crimen de Andorra se sigue dilatando en el tiempo y el juicio se celebrará como pronto en la primavera de 2020, cuando hayan pasado más de dos años desde los trágicos asesinatos del ganadero José Luis Iranzo y los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero a manos del pistolero serbio Norbert Feher, alias Igor el Ruso. Aún quedan muchas cuestiones por determinar e incluso solicitudes de las acusaciones respecto a las que la juez aún no se ha pronunciado.

La mañana de este martes estaban citados en Alcañiz los abogados de todas las partes para determinar la imputación de los hechos por los cuales será juzgado con un jurado popular en Teruel el asesino confeso, Norbert Feher. Un procedimiento para el que los letrados estaban citados a las 10.00 y que se ha prolongado hasta las 13.00 aunque ha comenzado con una hora de retraso. Se ha reforzado la seguridad con dos agentes en la puerta y no se ha permitido que ninguna persona externa al Juzgado entrara a realizar trámites ordinarios diciéndoles que regresaran al día siguiente.

Ahora, la juez decidirá la continuación del procedimiento por jurado y más adelante las partes podrán concretar los delitos. Varias acusaciones ya han adelantado que pedirán la prisión permanente revisable por los asesinatos y las máximas penas por los otros delitos.

Todas las acusadores han coincidido –tanto abogados de la acusación como la Fiscalía– en que Feher debe pagar por los tres asesinatos, la tenencia ilícita de armas, el robo de un vehículo (el de Iranzo con el que huyó) y robo con fuerza a los agentes (sus pistolas reglamentarias). En el caso de una de las acusaciones, la de la viuda e hija de Víctor Romero, también ha añadido la denegación de auxilio y en el de la mujer de Víctor Caballero y la AUGC, la pertenencia a banda criminal.

Tal y como marca la ley, Feher ha estuvo presente por videoconferencia desde la cárcel de Zuera aunque no pudo intervenir. Antes ha mantenido una charla privada con su abogado. José Manuel Martín Calvente. El letrado –ya no es de oficio y no ha querido revelar si alguien paga su minuta– ha explicado que su cliente ha permanecido con semblante «tranquilo, como es él», un adjetivo que también ha empleado para calificar su «ritmo de vida» en la cárcel de Zuera (Zaragoza).

Feher, que luce perilla y ha ganado musculatura en prisión, ha estado en una sala con dos funcionarios de prisiones y la intérprete de italiano. En Zuera continúa en el módulo de aislamiento y ha recibido en un único vis a vis a una mujer italiana. «Estamos preparando la defensa pero hay que esperar a los escritos de calificación de las otras partes para pronunciarnos en qué línea seguiremos», ha apuntado Martín Calvente, quien, aparentemente, va a intentar que se juzgue a Feher por homicidio y no por asesinato evitando así el procedimiento del jurado y reduciendo su posible pena.

El siguiente paso es que la juez instructora dicte el auto de transformación en jurado popular y otros dos autos: uno para resolver la situación personal de Feher, que previsiblemente y salvo sorpresas continuará en prisión; y por otro, que resuelva todas las diligencias que han solicitado tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones. Es decir, las pruebas para las que aún no se ha pronunciado y que se podrían ampliar ya que los abogados aún pueden solicitar más.

Entre las diligencias solicitadas, figura que Feher vuelva a declarar ya que cuando lo hizo los abogados no pudieron interrogarle porque había secreto en las actuaciones, la entrega del DVD de las infografías realizadas sobre el crimen así como incorporar informes que quedan pendientes como la reciente sentencia contra Feher en Italia para que, como alegan los letrados, «el sumario esté lo más documentado posible».

Una de las solicitudes más importantes es la de realizar una reconstrucción de los hechos con Feher. Se trata de una cuestión que en otros procesos se realiza en los primeros días después del suceso, pero en este caso la juez decidió esperar a contar con los resultados de las infografías para comprobar si eran suficientes dada la peligrosidad del encausado. «Es importante porque lo garantista es confrontar al acusado y su versión con los hechos al igual que se realiza en otros procedimientos para así demostrar que Feher emboscó de forma fría y cruel a los guardias sin ninguna opción a defensa y no en defensa propia como mantiene», opina Jorge Piedrafita, abogado de AEGC que representa a la viuda e hija del agente Romero.