La Guardia Civil investiga una presunta violación en las fiestas de Alcañiz

La Guardia Civil investiga la denuncia de una mujer mayor de edad por una violación en Alcañiz. Los hechos se produjeron en la madrugada del jueves 12 de septiembre, coincidiendo con las fiestas patronales de la capital bajoaragonesa, que acabaron anoche. La víctima puso la denuncia a primera hora de este viernes y recibió atención médica en el hospital Comarcal de Alcañiz. Aunque la investigación ha identificado a un hombre como presunto autor de la agresión, a última hora de este viernes no se habían producido detenciones.

"Desde el Ayuntamiento vamos a trabajar, a luchar, a unir todas nuestras fuerzas y a poner encima de la mesa todos los recursos para acabar con esta lacra, que no solamente se da en fiestas porque durante todo el año estamos viviendo unas cifras tanto de agresiones como de asesinatos que son absolutamente demoledoras", dijo la concejala y delegada de Igualdad, María Milián.

Recordó que, aunque hay una investigación abierta, "hay una denuncia y queremos salir a condenar cualquier tipo de violencia machista y dar visibilidad y manifestar nuestro apoyo". Desde el Ayuntamiento se convocó a las 19.30 una concentración de repulsa en la plaza de la Constitución. La protesta, a la que se sumó la asociación Bajo Aragón Feminista, fue secundada por cientos de vecinos que guardaron cinco respetuosos minutos de silencio.

El Consistorio expresaba también a través de un comunicado "su más firme rechazo y condena de este hecho, de cualesquiera otros que atenten contra la libertad sexual de las personas y de cualquier forma de violencia machista ocurra donde y cuando ocurra". Expresaba, además, "su máxima solidaridad y apoyo a la víctima y su entorno, y ofrecía su ayuda y medios en cuanto pudieran necesitar en relación con el presunto abuso sufrido".

"Tanto la tipificación del delito como lo sucedido, sigue en investigación en manos de la Guardia Civil y de la Policía Judicial, que tratan de esclarecer los hechos y nos han solicitado prudencia", dijo el alcalde, Ignacio Urquizu. Rechazó cualquier tipo de violencia machista, "un mensaje que la ciudad ha dado en esta concentración en la que se ha volcado la gente".

Durante las fiestas patronales que este viernes tocaron a su fin, la campaña contra las agresiones machistas ha sido más verbal que visual. Las obras en la fachada del Ayuntamiento no han permitido que luzca la pancarta habitual de "No es no", aunque el mensaje se ha repetido en cada acto de la programación. "Queremos una ciudad feminista y ya desde la primera noche del pregón se pidió respeto e igualdad", añadió el primer edil. También durante las pasadas fiestas de La Vaquilla, en Teruel, se registró una denuncia por abuso sexual a una joven que comportó una condena de ocho meses de cárcel para el abusador.

Por otro lado, Alcañiz instalará un ‘punto violeta’ el próximo fin de semana coincidiendo con el premio de Moto GP, una decisión "que estaba tomada desde hace tiempo". Funcionará "hasta altas horas de la madrugada» atendido por dos profesionales. "Es el fin de semana que más gente visita Alcañiz y será un punto de atención, acompañamiento e información", dijo Milián.

