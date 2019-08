José Luis Jiménez: "El acceso libre a las armas como en EE. UU. no es de recibo"

¿Por qué se aficionó al tiro con armas históricas?

Empecé a practicar el tiro con armas actuales por mi profesión de guardia civil. Pero las antiguas tienen su encanto por la forma diferente de cargarlas: por la boca o con cartuchos metálicos que se llenan de pólvora negra.

¿Qué antigüedad mínima deben tener para ser "históricas"?

Las armas para competir pueden ser originales, pero son muy difíciles de conseguir porque hay muy pocas y es difícil que estén en buen estado. Pero también se pueden utilizar réplicas exactas. Tienen que ser anteriores al siglo XX.

¿Se prepara su propia munición?

Sí, porque ya no se fabrica. En las armas de avancarga –se cargan por la boca–, utilizo como proyectiles bolas de plomo que me fabrico yo mismo y pólvora negra.

Parecen muchos inconvenientes respecto a las armas actuales.

Pero me atrae el proceso de carga y de competición. En media hora tienes que hacer 13 disparos y se valoran los 10 mejores. Hay que combinar la habilidad en la carga con la puntería. Es mucho más complejo que una competición de tiro corriente.

¿Cuál es su arma favorita?

El Sharps, un rifle típico del Oeste americano, es la que mejor se me da. Es de un solo tiro. Se fabricó en 1874 y yo tengo una réplica.

¿Tiene piezas originales?

Sí, dos, de avancarga: un Brown Bees de los tiempos de la Primera República española que funciona con una piedra que hace saltar una chispa y un Enfield de 1854.

¿Cómo consigue armas de hace dos siglos en buen estado?

A través de anticuarios y ferias. Tienen que estar legalizadas ante la Guardia Civil y para dispararlas hace falta una licencia.

¿Son caprichos caros?

Sí, cuanto más antigua y rara es un arma, más cara. Las originales se revalorizan con el tiempo mientras que las réplicas se devalúan.

¿Es de los que piensan, como Donald Trump, que cuantas más armas en manos particulares más seguridad o como sus oponentes, que sostienen que a más armas privadas más inseguridad?

Las armas no generan violencia. El violento lo es independientemente de que tenga o no armas. Matan las personas, no las armas.

Pero en Estados Unidos se pueden comprar sin apenas restricciones.

La posesión de armas tiene que estar controlada. No puede haber, como en Estados Unidos, un acceso libre. España es muy restrictiva en la tenencia de armas y así debe ser. Si alguien entra en mi casa, tengo muy claro que usaré mi arma para defender a mi familia, pero si la gente fuera como en Estados Unidos con armas por la calle sería un descontrol. Con un DNI se puede comprar un arma hasta en supermercados. Eso es inadmisible. No se puede llegar a ese extremo.

¿Cuántas armas tiene en casa?

Doce históricas, en la mayoría de los casos de avancarga, y cuatro de tiro deportivo modernas.

Su casa parece un arsenal.

Me gusta el tiro desde siempre.

¿El interés por las armas antiguas supone, de rebote, afición a la historia en general?

Sí, al aficionarme a las armas históricas me he informado sobre ellas y su contexto histórico.

¿Detecta anacronismos en el armamento de películas bélicas?

Los ojos se me van a ese aspecto de los filmes. A veces se ven errores claros, como la rapidez de disparo con avancarga o utilizar armas de repetición cuando en la época eran de un solo disparo.

¿Algún gazapo monumental?

Sí, en ‘El Álamo’ disparan varias veces con la misma arma de un solo tiro sin cargarla. Tiran y tiran con el mismo fusil sin recargarlo.

¿Está vinculada la afición a las armas históricas a profesionales que van armados habitualmente, como miembros de las fuerzas de seguridad o militares?

No. La mayoría de los aficionados son civiles y de edad avanzada. Hace falta mucho tiempo para prepararse. Dicen que es una especialidad para jubilados.