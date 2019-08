Podemos Alcañiz anima a la ciudadanía a "no adquirir" el carné de fiestas, que "fomenta el maltrato animal"

Podemos Alcañiz ha animado este martes a los vecinos de la localidad bajoaragonesa a "no adquirir" el carné de fiestas porque "fomenta y financia el maltrato animal", han afirmado en una nota de prensa.

La formación morada ha manifestado su "decepción y malestar" con el nuevo Gobierno local tras hacerse público el contenido de los actos incluidos en el carné de las próximas fiestas ya que "centra la mayoría de los eventos y descuentos en espectáculos taurinos".

De los 13 actos programados, sólo cinco corresponden a espectáculos musicales, con un descuento total de 25 euros, mientras que "los ocho actos restantes son los que se centran en el maltrato animal", sumando un descuento de 55, siendo la corrida de toros del día 9 de septiembre el acto que mayor bonificación tiene, con un descuento de 12 euros.

Todo ello supone que casi el 70 por ciento, 17 de los 25 euros, que es el coste del carné, vaya destinado a espectáculos taurinos, superando y casi doblando a años anteriores. A todo esto hay que sumar los 24.900 euros --según los datos de 2018-- que la empresa gestora de la plaza de toros recibe anualmente de los presupuestos municipales, han observado.

"Creemos que otras fiestas son posibles y que se deben de adaptar a una realidad social que se posiciona mayoritariamente en contra de la tortura animal y que en ningún caso se debe de financiar con dinero público ningún espectáculo que potencie el maltrato y la muerte de animales".

Podemos Alcañiz ha emplazado a los vecinos a "no financiar el maltrato animal a través del carné de fiestas y que pasen por la taquilla de la pista roja para disfrutar de las sesiones de los DJ's ya que no existe beneficio económico alguno y no serán cómplices de esta barbarie contra el mundo animal".