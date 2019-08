El alcalde de Escucha, condenado a pagar los gastos de su piso de Zaragoza

El recién elegido alcalde de Escucha, Luis Fernando Marín Herrero, de Ciudadanos, ha sido condenado por un juzgado de Zaragoza a pagar a la comunidad de propietarios a la que él mismo pertenece, un total de 2.036,25 euros. La cuantía, señala la sentencia, corresponde a la deuda contraída por Marín Herrero por impagos de recibos de su piso de Zaragoza desde el 1 de agosto de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017.

El alcalde de Escucha, que fue demandado por la comunidad de propietarios, alegó durante el proceso judicial que no se le citó en forma para acudir a las Juntas de la Comunidad ni tampoco se le remitieron las actas correspondientes e impugnó, además, las cantidades que se le reclamaban. Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Zaragoza, que se ha ocupado del asunto, estima la demanda del resto de los vecinos y condena a Luis Fernando Marín.

La sentencia afirma que consta el intento de notificación de la deuda vía burofax al demandado así como que se procedió a la publicación de la misma en el tablón de anuncios de la comunidad de propietarios. El fallo considera también que Luis Fernando Marín Herrero no impugnó las juntas en debida forma, pese a haberle sido comunicadas las actas por burofax y a través del inquilino, por lo que la deuda "pasa a ser un hecho cierto e irrefutable" ya que "el deudor tuvo oportunidad de impugnar el acuerdo y someter a decisión judicial la regularidad y exigibilidad de la deuda". Añade el documento judicial que la deuda está basada "en un título de crédito que no requiere mayor justificación para probarlo que la aportación del acuerdo".

Luis Fernando Marín Herrero anunció este lunes que va a pedir "toda la contabilidad" a la comunidad de propietarios. "¡Nunca me han mandado nada y ya está bien!", dijo el alcalde de Escucha, visiblemente molesto por el fallo judicial. El regidor, quien abundó en que la comunidad de propietarios que le ha demandado no le ha mantenido informado en todo este tiempo, subrayó que este proceso judicial "nada tiene que ver" con su esfera política y pública. "No ha habido transparencia y por eso no he pagado, no iba a hacerlo a ciegas", dijo.