Teruel será partícipe de un triangular de fútbol femenino de Primera

Este sábado, el campo de fútbol Pinilla de la capital mudéjar acogerá un triangular de fútbol femenino en el que participarán el Valencia CF, el Levante UD y el Zaragoza CFF. Todo un torneo de Primera División impulsado por la exjugadora turolense Andrea Esteban, cuyo objetivo es potenciar y desarrollar el fútbol femenino.

"Siempre había tenido la ilusión de jugar aquí, en Pinilla, y ahora, al no poder hacerlo, creí que la mejor manera de empezar era trayendo fútbol femenino profesional de Primera División para dar a conocer a las turolenses, y en especial a las jugadoras de la Escuela de Fútbol Femenino del Atlético Teruel, lo que es el máximo nivel de fútbol femenino y enseñarles a dónde pueden llegar", ha explicado Esteban en la presentación del evento.

El I Torneo Andrea Esteban Triangular Fútbol Femenino comenzará a las 18 horas y la entrada será libre. En primer lugar, se disputará un partido de exhibición de las jugadoras que forman parte de la Escuela de Fútbol Femenino del Atlético Teruel, que en la actualidad cuenta con 55 jugadoras y que lleva funcionando desde 2014 bajo la coordinación de Sonia Rodríguez, a la que Esteban se refería como una apasionada del fútbol femenino. "Gracias a su esfuerzo y dedicación los números crecen cada año a pasos agigantados", ha señalado Esteban.

La jugadora ha agradecido también el apoyo de las instituciones (Ayuntamiento de Teruel, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Teruel y Comarca Comunidad de Teruel) así como de todos aquellos que han hecho posible este torneo.

Apoyo al deporte femenino

Javier de Diego, director general de Deportes del Gobierno en funciones, ha señalado que "para el Gobierno de Aragón uno de los ejes principales es el deporte femenino" y en referencia al evento ha destacado que "para nosotros es un privilegio ayudar a que se realice y hemos conseguido un cartel de alto nivel".

Respecto a la exjugadora turolense, ha indicado que "no tenemos un Rafa Nadal en Teruel pero tenemos una Andrea Esteban que creo que es un referente no sólo a nivel deportivo sino también a nivel human" y ha puesto en valor su implicación con el deporte turolense a través de la escuela de fútbol femenino. "Andrea es un ejemplo no sólo por su sacrificio, ya que lleva acudiendo desde los doce años cada semana a sus entrenamientos en el Levante, la hemos visto en programas de televisión y siempre que ha podido ha colaborado con el deporte turolense", ha concluido, deseando que este evento se consolide en años sucesivos.

Por su parte, el concejal de Deportes, Francisco Blas, ha señalado que al Ayuntamiento le hace una "especial ilusión" este encuentro, no sólo por el evento deportivo sino también "porque podremos disfrutar de un partido de primer nivel femenino". "Estamos muy orgullosos de poder apoyar al deporte femenino y que esto anime a todas las chicas que quieran iniciarse en ello y les sirva de motivación", ha añadido en la presentación, homenajeando a Andrea Esteban "que ha sido un ejemplo para todos los turolenses, sobre todo para las niñas, viendo que con trabajo y disciplina pueden llegar a lo que ellas quieran".

Blas ha animado a los turolenses a asistir al torneo "para disfrutar de los encuentros, para apoyar y para que el fútbol femenino y el deporte femenino tengan un valor en Teruel como se está haciendo en el resto de España".

"Para nosotras este evento es lo máximo", ha señalado por último Sonia Rodríguez, esperando una buena respuesta por parte del público "y que gracias a él muchas más niñas se animen a jugar a fútbol y que vean que el hecho de ser chica no es un impedimento". En el torneo se entregarán unos trofeos a los equipos participantes, que también recibirán un jamón.