La alcaldesa de Teruel recela de la ejecución del Fondo de Inversiones de 2019

La alcaldesa de Teruel, la popular Emma Buj, puso este lunes en duda que el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2019 pueda ejecutarse a tiempo, habida cuenta de que, en estas fechas del año, aún no se ha firmado el convenio correspondiente entre el Gobierno central y el autonómico –aportan entre los dos 60 millones al 50%– debido a la interinidad en que se encuentran ambos ejecutivos.

Buj dijo que "está claro que el día que se firme ya será muy tarde y eso hará que su ejecución sea prácticamente imposible para las Administraciones o para aquellas empresas que reciban subvenciones". La alcaldesa dio por sentado que, por ejemplo, el equipamiento del futuro conservatorio y centro social del barrio de San Julián –ahora en construcción–, valorado en 700.000 euros, "sufrirá un retraso", ya que el Ayuntamiento pensaba financiarlo –al igual que el resto del proyecto– con el Fondo de Inversiones de Teruel.

Pese a resaltar que la economía se resiente "cuando no hay gobiernos", Emma Buj dijo no entender por qué el Fite de 2019 no se ha firmado todavía, pues, según recordó, esta herramienta financiera creada para compensar a la provincia de la falta de inversiones públicas y sacarla del furgón de cola económico del país en que se encuentra, está dotada con un mecanismo que permite su firma aún en caso de que los presupuestos estatales estén prorrogados.

Sin embargo, el delegado territorial en funciones del Gobierno aragonés en Teruel, el socialista Antonio Arrufat, aseguró que el Fite "se firmará este año", ante su convencimiento de que Pedro Sánchez será investido finalmente presidente del Ejecutivo central "y porque la voluntad política está".

Arrufat añadió que "nadie se quedará sin financiación" después de que, recientemente, se modificaran las condiciones del acuerdo en el sentido de que el gasto puede realizarse en los dos años siguientes a la aprobación de las partidas del Fite, en este caso hasta 2021.

No obstante, si Sánchez no lograra este verano formar equipo de gobierno y se pusiera en marcha de nuevo el reloj electoral, la DGA podría, para evitar más demoras, negociar con el Ejecutivo central, al menos, la aprobación de partidas para aquellos proyectos a los que la Cámara de Cuentas no puso reparos.

Hay que recordar que la Cámara de Cuentas cuestionó destinar dinero a Motorland, al Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca) y al rally Baja Aragón, que suman unos 10 millones de euros, al estimar que estas iniciativas no cumplen las condiciones para recibir ayuda del Fite. El Gobierno aragonés logró que la Abogacía del Estado viera posible la inclusión de dichos proyectos modificando el convenio marco de actuación, pero este debe ser aprobado por un consejo de ministros no en funciones, lo que mantiene bloqueado este trámite y, por tanto, la firma del Fondo de Inversiones de Teruel.

Destacado Equipar el centro social del Asilo de San Julián y urbanizar el entorno costará un millón de euros

"Se ha dejado perder dinero"

Arrufat reprochó a Emma Buj que ponga en duda la ejecución del Fite de 2019 "cuando el Ayuntamiento de Teruel dejó sin gastar casi 2,5 millones de euros correspondientes a 2015 y 2016". "Ese dinero –continuó el delegado territorial de la DGA– no se ejecutó por una gestión incorrecta y se ha perdido para Teruel, porque al no gastarse ha vuelto a las arcas del Estado".