Terranova lidera la Baja Aragón

El sol concedió una pequeña tregua a la primera etapa de la Baja Aragón celebrada este viernes, pero no el calor. Las tormentas que han acechado a la provincia han descargado agua en algunos puntos del recorrido, lo que ha disminuido un poco el excesivo polvo que no ha dejado ver a muchos pilotos. «Esperemos que llueva y en la segunda etapa no haya tanto polvo y nos deje ver más cosas», ha destacado la piloto de la Baja, y primera mujer en terminar un Dakar, Cristina Gutiérrez.

Los coches han sido los más madrugadores, ya que han salido del ‘paddock’ instalado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de los Los Planos a las ocho de la mañana. Por eso, han sido los primeros en completar el recorrido de ayer formado por dos etapas, una de 165 kilómetros y otra de 86.

El español Nani Roma ha conseguido completar la primera y más larga en tan solo dos horas y clasificarse entre los tres primeros, por debajo de Jakub Przgonski y Orlando Terranova. Pero la clasificación general de la etapa, con el segundo tramo completado, no ha reflejado lo mismo. Debido a un problema para adelantar a Bernhard Ten Brinke originado por este último, el bicampeón del Dakar ha perdido en 50 kilómetros tres minutos, tal y como ha asegurado tras la prueba. Aún así, Roma no pierde la esperanza de ganar su décima Baja. «Es difícil superar los tres minutos que nos saca Terranova, pero el coche está bien y conocemos la pista a fondo. Los de delante que corran», ha destacado. Orlando Terranova lidera entonces la clasificación general de coches, justo por encima de Martin Prokop y Przgonski.

En motos, el francés y ganador de la edición pasada, Michael Metge, vuelve a liderar, de momento, la clasificación. Detrás se encuentra Lorenzo Santolino y, apenas tres segundos después, el español Joan Pedrero. En la categoría de mujeres, Rosa Romero ha quedado primera un año más.

Los espectadores, la «afición increíble» como la ha definido el famoso presentador Jesús Calleja, ha esperado a los pilotos en los diferentes puntos de interés. «Ver todo ese público aguantando bajo las sombrillas, con polvo, en cada una de las curvas y lugares es muy gratificante», ha declarado Calleja.

Uno de esos puntos de interés está situado en los caminos de Alfambra y desde primera hora de la mañana grupos de amigos y familias enteras han esperado a los corredores. «Venimos desde hace cuatro años en familia porque mi hijo es un aficionado a la Baja, a la tierra y los rallies. Nos hemos aficionado por él», ha explicado una vecina turolense, Elena Abril. Los imprescindibles que no podían faltar ayer eran: «Mucha bebida, una buena gorra, algo para taparse la boca y no respirar polvo y calzado de montaña», ha destacado Abril.

Los aficionados al motor han venido desde distintos puntos de Aragón y de España. Una familia entera de Tarragona ha esperado con ansia, como cada año, la llegada de uno de los camiones. «Mi padre corre en un camión y venimos cada año a verlo», ha explicado Ana Piera, hija del tercer conductor de Mercedes 1844-AK, que ha quedado cuarto en la clasificación general, donde el primero ha sido Martin Macik.

Mario Gajón, primero en el Trofeo Aragón

En esta edición de la Baja se han presentado 18 equipos aragoneses. Aunque se ha reducido el número con respecto a la edición pasada –un total de 22 equipos participaron en 2018– los de la casa destacan siempre.

El joven zaragozano, Mario Gajón, ha quedado en el puesto 14 con su quad en la clasificación general, de momento. Pero también primero en el Trofeo Aragón, por encima de Rubén Mañas. Queda una etapa todavía y el piloto aragonés se quedó con las ganas de vencer en la pasada Baja Aragón, por lo que seguro que lo da todo hoy en el final de la competición. «Salgo con las ganas del año pasado, cuando me quedé a tan solo diez kilómetros de la meta por una avería», ha destacado Gajón al inicio de la primera etapa.

El nombre de Diego Ortega, campeón en dos ocasiones en el Merzouga Rally, también ha resonado este año en Teruel. El piloto no tiene en mente solamente el objetivo del Dakar 2020, también quiere dar visibilidad al síndrome 22q11. Esta Enfermedad Rara es una anomalía genética que afecta a una pequeña porción del cromosoma 22.