Los más pequeños también se atreven a torear

Que los pequeños turolenses también se atreven a correr delante de los toros, quedó claro ayer en un encierro a medida para ellos. Los niños se lanzaron a ser recortadores, eso sí, con toros de carretilla. Un total de cinco astados de medio cuerpo, y uno de tamaño real que daba miedo, salieron desde los corrales de la Nevera hasta llegar a la plaza del Torico.

El objetivo del encierro era claro, tal y como explicó Daniel Platero, responsable de Espectáculos Daniel: "hacer disfrutar a los más pequeños de la Feria del Ángel". La propuesta gustó, ya que reunió a más de un centenar de ‘minitoreros’.

Con pañuelico al cuello y periódico en mano, como en San Fermín, los más pequeños esperaban ansiosos el inicio del encierro. Algunos, incluso, venían preparados de casa con capas para torear. Cuando el cohete estalló, los participantes salieron raudos calle abajo. Los más valientes corrían tan cerca de los astados que incluso los tocaban. "Me gusta mucho correr los toros, lo hago todos los años y no me da ningún miedo", aseguró muy ilusionado David Repullés. La calle estrecha y la multitud de niños y padres auguraban varias cogidas durante el encierro, pero el patrón de la ciudad, San Fernando, escuchó sus cánticos y no hubo sustos.

En la plaza turolense más famosa, esos mismos toros sirvieron para celebrar un improvisado, pero concurrido, concurso de recortadores. El pequeño Unai fue el primero en salir al ruedo y ejecutó un quiebro perfecto. Había incluso valientes, como Adrián, que esperaban de rodillas la salida del toro. No existió ningún límite de edad, que se lo digan a un intrépido de dos años que en vez de correr delante del toro lo perseguía.