Campaña contra las agresiones sexistas durante el fin de semana de La Vaquilla

Por tercer año consecutivo la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel ha presentado “De Fiestas Sin Agresiones Sexistas”, una campaña para concienciar sobre la necesidad de que todas las personas puedan disfrutar de una fiesta en libertad e igualdad.

Este año se han colocado tres pancartas ubicadas en espacios estratégicos: plaza del Torico, plaza de toros y espacio de conciertos en los Planos. Estas últimas se trasladarán al edificio de Sindicatos para el fin de semana vaquillero.

La Coordinadora ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel en la confección de cartelería y pulseras para repartir a lo largo de las fiestas. Además, los carteles se están distribuyendo en locales comerciales, bares y peñas.

El objetivo de las pancartas, carteles y pulseras, tal y como han explicado desde la Coordinadora, no es otro que visualizar. Son elementos que contribuyen a la concienciación y educación ante el problema. En la presentación de la campaña también han añadido “Hemos sufrido situaciones molestas, agresiones y violencia en situaciones de fiesta. Esto no es normal. Y de eso se trata, de que se visibilice que esto no es normal”.Además de las pulseras y los carteles, la Coordinadora repartirá tarjetas de cómo actuar en caso de agresión o acoso.

También se instalará un punto morado de atención e información a las mujeres que puedan sufrir cualquier tipo de acoso o agresión. Se ubicará en el puesto de la Cruz Roja, junto a la estación de autobuses.

La Coordinadora también ha colaborado en la campaña del Centro Comercial Abierto. “Es fundamental que todos los estamentos sociales y las instituciones se impliquen en esta lucha”, afirmó Beatriz Redón, portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel.