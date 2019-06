Emma Buj: "El PP debe gestionar Hacienda, Personal y Urbanismo"

¿El resultado de la votación de investidura, con mayoría absoluta gracias al voto de Vox, fue mejor de lo previsto –el viernes, solo tenía seguro el apoyo de PP y Cs, 10 de los 21 concejales–?

Trabajé para ese resultado. La noche del 26-M, dije que quería un gobierno estable. He gobernado cuatro años en minoría y, aunque ha sido una buena legislatura y hemos llegado a acuerdos con Cs y PAR, el funcionamiento del Ayuntamiento se ralentiza más de lo deseable. En las elecciones capté dos mensajes claros: que la mayoría de los turolenses quería que siguiera gobernando el PP y que nos pedían acuerdos con otras formaciones. Me he esforzado para lograr un gobierno estable con 11 votos y al final se ha conseguido.

¿Cómo lo ha logrado?

Inicialmente, me dirigí a Cs y al PAR, que tuvo delegaciones la pasada legislatura y facilitó la estabilidad. Pero el PAR se desmarcó, mientras que se han incorporado otras fuerzas políticas con las que compartimos muchos planteamientos. Estoy satisfecha porque tener un Ayuntamiento estable redundará en beneficio de los turolenses.

¿Confía en mantener durante toda la legislatura el voto que Vox le dio en la investidura?

Hemos cerrado un acuerdo de gobierno con Cs que nos compromete a presentar los presupuestos conjuntamente y a llevar al pleno las propuestas conjuntas. A Vox le ofrecí desde el principio formar parte de la Junta de Gobierno y de todos los órganos de decisión, como la sociedad municipal Urban, además de ser un socio preferente para tratar las cuestiones relevantes antes de llevarlas al pleno. El PP no tiene ninguna reticencia a que Vox asuma una delegación. Cs no lo ve igual, pero el pacto firmado deja la puerta abierta, si ambos partidos lo vemos conveniente para la estabilidad municipal, a dar delegaciones a otros grupos.

¿Qué concejalía cedería a Vox?

Tenemos 30 días para formar el equipo de gobierno y repartir las responsabilidades, un reparto que debe ser proporcional al número de concejales de cada partido. En las próximas semanas veremos qué delegaciones quedan para el PP, cuáles para Cs y si Vox asume competencias. La posibilidad está sobre la mesa.

Pero Cs ha dejado claro que gobierno será "solo" de PP y Cs.

El gobierno es solo PP-Cs, y en caso de abrirse a otra formación, que podría ser Vox o PAR, sería con el previo acuerdo entre los dos socios. La decisión será de los dos. Si uno se niega, no se hará. Seré un socio leal.

¿Le incomoda que entre en el gobierno un partido de extrema derecha?

A nadie le ha extrañado que Javier Lambán haya estado en manos de la extrema izquierda de Podemos. Los partidos se presentan y salen elegidos. Hay que normalizar la situación. La extrema izquierda quiere imponer los partidos con los que se puede pactar o no. Si el PSOE puede pactar con Podemos, nosotros podemos hacerlo con los partidos a nuestra derecha.

¿Qué respuesta dará a la oferta que le lanzó el PAR para colaborar en la gestión?

Agradezco al PAR que los últimos cuatro años arrimara el hombro llevando delegaciones y facilitando la aprobación de los presupuestos. Me dirigí a ellos para que entraran en el acuerdo de gobierno y el PAR rechazó la oferta. Pero podemos alcanzar un acuerdo con el tiempo, siempre con el visto bueno de Cs.

¿Para quién serán las áreas estrella, Hacienda y Urbanismo?

Hay delegaciones que corresponden al partido que ostenta la alcaldía –el PP–, como Hacienda, Personal o Urbanismo.

¿Cuántos tenientes de alcalde habrá?

La primera tenencia la ostentará Ramón Fuertes, de Cs. El resto del organigrama está por decidir.

¿Seguirá de diputada provincial?

Mi intención es seguir.

¿Continuará el Ayuntamiento con un solo concejal liberado, como en la anterior legislatura?

El Ayuntamiento llegó a tener dos concejales con dedicación exclusiva. No me cabe ninguna duda de que por el bien de Teruel debe haber varios concejales dedicados a tiempo completo al Consistorio porque sino tienen que compatibilizarlo con trabajos y eso impide destinarle el tiempo necesario.

¿Cuál será su primera medida una vez reelegida?

Organizar el nuevo equipo de gobierno y crear la comisión que trabajará de forma monográfica en la revisión del PGOU. Nos tenemos que poner a trabajar en ello desde el primer minuto.

¿Esta legislatura será la de la aprobación del nuevo PGOU?

Espero que sí.

¿Y qué proyecto urge más?

Es fundamental poner en marcha el Edusi y gestionar sus proyectos.

¿Va a dar algún paso para mejorar las deterioradas relaciones con la DGA?

Por mi experiencia sé que dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere. Nunca ha sido el Ayuntamiento el que ha buscado el desacuerdo. Pero tenemos que esperar a que se constituya el nuevo Gobierno aragonés.

¿Cuál es su predisposición?

El hospital tiene ya todas las licencias. Las discrepancias fueron con las consejerías y temas puntuales.

¿Por qué se calló hasta la investidura que el Ayuntamiento registró el polémico eslogan ‘Teruel, ciudad del amor’ el 28 de mayo?

Nadie me lo había vuelto a preguntar hasta el sábado. Ganar quiso hacer campaña con un asunto que no era real –denunció que el exconcejal del PP José Manuel Valmaña registró el lema para su empresa de productos para la hostelería–. Tras el 26-M, no hubo ningún problema para que el Ayuntamiento registrará a su nombre la marca, que se había registrado para imprimir en azucarillos, en los mismos epígrafes de uso turístico y promocional que otros eslóganes del Consistorio, como ‘Teruel, ciudad de los Amantes’.