El CV Teruel lanza una campaña de captación de socios con precios rebajados para quienes deseen hacerse abonados del vigente campeón de la Superliga de voleibol. El presidente de la entidad naranja, Carlos Ranera, ha explicado este martes que quienes deseen renovar o adquirir el abono para asistir a los partidos de la próxima temporada pagarán 80 euros si formalizan la compra antes del 30 de junio, un precio que se elevará hasta 90 euros a partir del 1 de julio. Los importes se mantendrán congelados por quinto año consecutivo para quienes renueven sus abonos o se hagan abonados antes de terminar junio.

El importe del abono para los jóvenes de entre 17 y 29 años, parados y jubilados será de 65 euros hasta el 30 de junio y 75 a partir de esa fecha. Los menores podrán acceder gratis a los partidos y, por 5 euros, adquieren el Carné Junior que da acceso a actividades organizadas por el club.

El CV Teruel acusa la decepción de no poder competir en la Champions Legue la próxima temporada como le correspondía como campeón de la pasada Superliga al carecer de financiación suficiente. Ranera ha considerado, no obstante, que haber quedado fuera de la competición continental no restará apoyo social y confía en ganar abonados respecto a la pasada temporada, que se cerró con 980 socios.

El presidente ha señalado que el regreso a Europa del curso pasado no aumentó el número de abonados y ahora no tiene por qué mermarlo. Carlos Ranera ha lamentado, no obstante, que "el derecho a jugar la Champions que el club se ganó en la pista se ha perdido en los despachos". El segundo entrenador, Máximo Torcello, ha reconocido que había "mucha ilusión" en el vestuario por regresar al escenario continental, que obliga a jugar con equipos "muy buenos" que elevan el nivel del CV Teruel.

El club se encuentra inmerso en un profundo proceso de renovación de la plantilla, con la salida de algunos de sus jugadores más emblemáticos y cuatro incorporaciones. Carlos Ranera ha indicado que todavía faltan cuatro fichajes para cerrar el plantel: un receptor, un central y dos opuestos.

Ranera ha anunciado que el partido de la Supercopa, el primer título de la temporada, contra Unicaja Almería se disputará el 5 de octubre en una sede todavía por determinar. Ha apuntado entre las novedades del próximo curso que el 'play off' que decidirá el título liguero se jugará entre ocho equipos en lugar de los cuatro habituales.

La presentación del renovado CV Teruel ante su afición tendrá lugar el próximo 28 de septiembre en Los Planos mientras que la liga arrancará el 12 de octubre. Los partidos de la Superliga en Los Planos se retrasan de las 18.00 a las 19.00 para facilitar la asistencia del público. Entre los choques de pretemporada figurará el habitual enfrentamiento contra Río Duero Soria y también están previstos otros encuentros para promocionar el voleibol en Aragón.