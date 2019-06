Mari Carmen Torres: "Con mis canciones quiero llevar Teruel allí donde vaya"

La ‘cantante oficial’ de las Bodas de Isabel de Segura –la recreación sobre la leyenda de los Amantes de Teruel– lanza un disco en solitario. ¡Vaya salto!

Bueno, a mí me ha gustado siempre la composición y la interpretación. Es verdad que con ‘Amantes’ –el tema que canto al final de la recreación– y ‘Lamento de Isabel’ –lo interpreto desde el balcón de Isabel tras la muerte de Diego– era la primera vez que sacaba a la luz algo que había compuesto, pero, como siempre me ha gustado este mundo, he dado conciertos con guitarra en Madrid, en lugares donde suele haber cantautores haciendo música en directo.

En su nuevo trabajo también incluye una canción dedicada a Isabel y Diego. ¿La leyenda medieval de los Amantes la ha marcado en su trayectoria artística?

Sí, yo quiero muchísimo a Teruel y de la misma forma que en su momento compuse ‘Amantes’ y ‘Lamento de Isabel’, en este primer disco quería llevar la ciudad de Teruel allá donde fuera. Hablo de todas las historias de amor vividas desde entonces y las que quedan por vivir. Quiero llevar la magia de la leyenda a las vivencias personales de cada uno, a todos aquellos que habrán tenido historias de amor preciosas, aunque no las hayamos conocido.

Pero ahora se atreve con el pop, el jazz latino, el bolero y la bossa nova, un gran cambio de registro tras el dramatismo de sus temas amantistas.

Es un disco muy ecléctico en el que fusiono diferentes estilos de música, posiblemente, gracias a la trayectoria personal y profesional que he tenido. He estudiado en el conservatorio de canto y he educado mi voz. También canto ópera y zarzuela.

¿Cuesta lanzar un disco en solitario sin ser famoso?

Mucho, la verdad. Yo he conseguido este sueño al contar con unos músicos maravillosos. El guitarra, Alonso Martínez, es un profesional impresionante y la persona con la que he trabajado todo el proyecto como punto de inflexión de todos los demás músicos.

¿Supone una complejidad añadida residir en Teruel?

Sin duda. Todas las personas con las que he trabajado viven en Zaragoza. He tenido que viajar y dormir allí y eso es costoso en tiempo y en dinero. Mi disco es una autoproducción, todo lo he financiado yo, desde los músicos al estudio de grabación pasando por la maquetación, la imprenta y la web para distribuir este trabajo a nivel digital, porque hoy todo fluye de esta manera. Aún así, he querido hacer una producción de cedés físicos porque me hacía ilusión.

¿Está satisfecha?

Sí. Al final, si amas lo que estás haciendo y crees, como en mi caso, que se trata de un proyecto de vida, vale la pena. Es mi primer disco, con once temas, pero espero que no sea el último.

¿Cuál cree que es el secreto para triunfar en el mundo de la música, que una emisora de radio dé con una de sus canciones y no pare de ponerla?

En el mundo artístico, más complicado que otros, muchas veces es un golpe de suerte lo que se necesita para triunfar. O que alguien te escuche o te vea en un concierto y le guste tu trabajo.

¿Ha hablado con el eurovisivo y paisano suyo David Civera para saber cómo proyectarse desde Teruel?

No hemos coincidido, la verdad. Yo quería hacer algo a título personal y luego ya he podido ver que detrás de un disco hay todo un mundo de gestión, permisos y papeleos que yo no conocía. Con todo se aprende. En el siguiente disco ya sabré cómo hacerlo.

Lleva años poniendo la ‘piel de gallina’ al público con su ‘Lamento de Isabel’ tras la escena de la muerte de Diego. ¿Cómo se ve la plaza del Torico desde el balcón en el que canta?

Percibo la presencia de tanta gente que escucha en completo silencio que resulta sobrecogedor. Siempre hay mucha emoción contenida.