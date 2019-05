Emma Buj quiere llegar a acuerdos para formar "un gobierno estable" en Teruel

Tras la victoria del Partido Popular en el Ayuntamiento de Teruel, la candidata y actual alcaldesa, Emma Buj, ha expresado su "deseo" de poder llegar a acuerdos para "conformar un gobierno estable" porque cree que un gobierno en minoría "ralentiza" la gestión municipal.

Así lo ha explicado en una comparecencia ante los medios para informar de los asuntos tratados en Junta de Gobierno a preguntas de los periodistas, a quienes no les ha querido concretar si tiene partidos preferentes para llegar a esos acuerdos.

"Me gustaría un gobierno estable no solo para acuerdos puntuales", ha dicho Buj. "Pero no está en mi mano", ha agregado, porque necesita el acuerdo de otros partidos, como Ciudadanos y PAR o Vox, para conseguir la Alcaldía. En todo caso ha reiterado su compromiso de liderar "un gobierno para todos" y se ha mostrado dispuesta a hablar con todos los partidos a lo largo de los próximos días.

En ese sentido, ha dicho que no se marca plazos para desarrollar esas conversaciones, en las que no se debe hablar de "cambio de cromos" sino de los "intereses de los ciudadanos". En todo caso, ha dicho que no va "a supeditar el Ayuntamiento de Teruel a ningún otro pacto".