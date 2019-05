Tras todo un curso lectivo ensayando -fines de semana incluidos-, una veintena de alumnos del Instituto de Educación Secundaria (IES) Francés de Aranda de Teruel demostraron este miércoles que hay mil y una fórmulas de aprender inglés, una de ellas, no la más cómoda, probablemente, pero sí quizá una de las más efectivas, llevando a escena los clásicos de la literatura británica en su lengua original.

Con un salón de actos del Campus Universitario turolense lleno de público hasta la bandera, los estudiantes representaron ‘Macbeth’, una de las obras más complejas de William Shakespeare tanto por el número de personajes -medio centenar- como por el constante cambio de escenarios.

Momentos antes de levantarse el telón, en los pasillos que conducen al escenario, nervios entre los actores, problemas con la megafonía que tendrían que resolverse elevando la voz y un continuo ir y venir de personajes repasando los diálogos en el último instante.

Jorge Iglesias, que hizo de Macbeth, cumplía “un sueño”. “Siempre quise representar esta obra, desde que iba a Primaria; es muy compleja, pero a la vez muy atractiva”, explicaba sin gesticular demasiado con el rostro para que no se despegara su barba postiza. Añadía que, pese al esfuerzo, actuar ante el público “compensa”.

Lucía Marco, una de las tres brujas que aparecen en el clásico de Shakespeare, admitía que ha tenido que trabajar duro para poder memorizar los textos. “Aprendemos los diálogos en inglés antiguo, que aún es más difícil”, afirmó. “He tenido que ensayar mucho, no solo en clase, también en casa y durante los fines de semana. Es un nivel muy alto”, aseguraba. No obstante, todo lo daba por bien empleado. “Saliendo a escena te sueltas, pierdes el miedo a muchas cosas y, sobre todo, para poder dirigirte al público, has tenido que aprender muy bien antes el idioma”.

La profesora de inglés y coordinadora de la representación de ‘Macbeth’, Marisa Fierro, se mostraba orgullosa de sus alumnos. “Lo hacen genial, es impresionante la capacidad de aprendizaje y cómo saben dar vida a los personajes”. Además de enseñar la lengua de Shakespeare, Fierro se ocupa de la confección del vestuario y de los decorados.