Un grupo de familias de Teruel se niega a la expropiación de sus viviendas

Un grupo de más de 12 familias ha pedido al Ayuntamiento de Teruel una "solución urgente" ante al proceso de expropiación forzosa de sus viviendas en la zona de San Cristóbal-Las Viñas, tras alegar que todas han pagado siempre sus impuestos y los permisos correspondientes al consistorio.

Estos vecinos rechazan integrarse en una Junta de Compensación creada por un grupo de promotores privados que, informan en un comunicado, pretende "hacer negocio" con el plan de urbanización de Las Viñas aprobado por el municipio.

Alegan que han pagado "siempre" los impuestos por las viviendas y los "permisos correspondientes", por lo que expresan su oposición a la decisión del municipio de abrir un proceso de expropiación del suelo.

Esta situación, recuerdan, se debe a la aprobación del plan parcial del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Teruel, que contemplaba la actuación para intervenir en la zona de Las Viñas.

Posteriormente, el pleno del consistorio turolense del 3 de noviembre de 2014 acordó desestimar los recursos de alzada y aprobar definitivamente el Programa de Compensación para el desarrollo de urbanístico de la referida zona, por diez votos a favor de un total de 21 ediles.

Dentro de los estatutos y bases de actuación se contemplaba la creación de una Junta de Compensación integrada por un grupo de propietarios de los terrenos baldíos de esta zona que, denuncian los afectados, en la actualidad "pretenden hacer negocio, urbanizar y parcelar con el beneplácito del Ayuntamiento de Teruel".

El proyecto de urbanización comprende, explican estos vecinos, una intervención sobre 189.000 metros cuadrados, con la creación de viviendas unifamiliares y chalets.

El problema reside, apuntan, en que parte de los terrenos ya están edificados desde hace más de 40 años y los propietarios de las viviendas ya construidas no quieren formar parte de la Junta de Compensación, "si bien no se oponen a que se urbanice, pagando lo que les pueda corresponder por los servicios que no tengan".

El Ayuntamiento de Teruel ha comunicado ya a estas familias esta expropiación inminente y como única solución, denuncian, les ofrece unirse a la Junta de Compensación.

Las familias se niegan a formar parte de esta junta y alegan que esta órgano "pretende hacer negocio de este plan de urbanización con el beneplácito del ayuntamiento".

Las familias explican que quieren "obligarles" a entrar en dicha Junta de Compensación "sin ofrecerles una información que sea suficiente, pudiendo así disponer de sus viviendas como aval de préstamos, difícilmente conseguible mediante sus terrenos baldíos".

Las expropiaciones serían pagadas también en parte por todos los turolenses, puesto que el consistorio forma parte de dicha junta.

Los afectados por este plan de urbanización, que crearon en 2014 la asociación "Llanos del Peirón 2014", abogan por que se efectúe la urbanización de la zona, pagando cada uno de ellos la parte que les corresponda por los servicios que no tengan, si bien exigen que se respeten sus viviendas.

Exigen, asimismo, al Ayuntamiento de Teruel que ofrezca una solución y no ejecute las citadas expropiaciones, pues con estas actuaciones "lo único que estará haciendo será apoyar la especulación inmobiliaria y dejando en la calle a más de una docena de familias".