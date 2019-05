Miguel Rivera: "Ganamos para dar alegrías a la afición, que es el motor del club"

El CV Teruel le endosó al Unicaja Almería un 3-0 (9-0 en el tanteo global de sets) en la final de la Superliga. ¿Ganar fue más fácil de lo previsto?

No ha sido nada fácil. Tiene un mérito enorme lo que hemos conseguido. Quizá desde fuera ha podido parecer fácil, pero no lo ha sido en absoluta. Hemos llegado a la final en las mejores condiciones y hemos jugado muy bien. Eso ha dado un resultado tan claro.

¿Esperaba más de Unicaja?

Cuando un equipo como el Unicaja tiene bajas, lo acusa, pero el propio club andaluz decía antes de afrontar la final que tenía jugadores de sobrada calidad para suplir a los lesionados. Yo lo comparto. No ganamos 3-0 por las bajas de Unicaja sino por mérito del CV Teruel, que hizo una grandísima final.

¿Cuál ha sido la clave de la superioridad mostrada por el CV Teruel tanto en la liga regular como en el ‘play off’?

Hemos sido muy buen equipo todo el año. Lo construimos sobre la base sólida de la anterior temporada y eso nos dio una ventaja de inicio. Trabajamos sobre un bloque ya formado y cuyos jugadores se conocen mucho.

Por lo visto, jugar en Europa no les ha pasado factura.

Hemos hecho una temporada sobresaliente en la que hemos compaginado las competiciones nacionales y las europeas. A pesar de eso, hemos sido capaces de acabar primeros en la liga regular, que no es nada fácil. Puede ocurrir que al simultanear Europa con los torneos nacionales se pierdan puntos y eso cueste el liderato liguero. No ha sido así. Hemos hecho una temporada regular muy buena y ganamos la Supercopa, aunque perdimos la Copa 3-2 frente a Unicaja en una final muy ajustada. Tras la Copa, el equipo se mentalizó y trabajó fuerte para llegar al último tramo de la temporada en muy buena forma.

¿Se sintió cuestionado tras perder la Copa el pasado febrero frente a Unicaja?

Me llegaron críticas que, a mi juicio, eran exageradas. Sobre todo por la fiabilidad que se ha ganado el equipo. Veníamos de una temporada histórica al ganar el triplete, ganamos la Supercopa y competimos en Europa haciéndolo bien. Pero no siempre se gana y hay que ser conscientes de ello. Al perder hay que ser capaz de reconocer que al otro lado de la red hay un equipo mejor. Hay que levantarse otra vez y pelear por triunfar. La derrota forma parte del deporte y hay que asumirla. Perdimos la Copa ante un grandísimo equipo.

¿Influyó en el resultado del partido definitivo de Almería el aliento de la animosa expedición de aficionados turolenses?

Rivera celebra el último tanto frente al Unicaja Almería. Carlos Barba/Efe

Por supuesto. Cuando salimos a calentar quedaba hora para empezar el partido, pero nuestra afición ya estaba allí animando y eso le pone la piel de gallina a cualquiera. Son el motor del club y su principal activo. Nosotros podemos ganar títulos, pero sin un soporte social como el que tiene el club no tendrían ninguna relevancia. Lo importante de lo que hacemos es que alegra la vida a mucha gente, y eso es muy bonito.

Pensando en la próxima temporada, ¿ha firmado ya la renovación como entrenador?

La palabra dada vale más que la firma. El club y yo hemos acordado la renovación, que se firmarán esta próxima semana.

¿Tiene pensado ya qué jugadores repetirán y cuáles no?

Hemos estado muy centrados en levantar la liga. No hemos abordado la planificación de la campaña 2019-2020. A partir de ahora habrá que hablar con todos para renovar a los que quieran seguir la próxima temporada. Pero seguro que habrá caras nuevas. Estamos en un momento muy inicial de la configuración de la plantilla. Aún saboreamos el final de la 2018-2019.

¿Pero, apuesta por la continuidad o por la renovación?

Estoy muy a gusto con la plantilla actual. Además de buenos jugadores, forman un bloque humano muy bueno y eso es importante a la hora de hacer equipo. Pero será difícil renovarles a todos porque hemos hecho una buena temporada y eso hace que otros clubes se fijen en nuestros jugadores. Pero eso es positivo, porque significa que el CV Teruel ha jugado bien.

¿Quiere volver a pelear en la Champions League la próxima temporada?

Debe ser una prioridad absoluta para el club. El esfuerzo que ha hecho el equipo esta temporada en Europa se merece continuidad. Nos hemos ganado en la pista el regreso a la competición continental. Hemos sido los mejores en España y queremos volver a llevar el nombre de Teruel y de Aragón por todo el continente.

¿El CV Teruel se ha quedado sin rivales en la liga española?

No. Pensar eso sería una falta de respeto a los rivales nacionales. Para poner en valor nuestra victoria en la Superliga, hay que darse cuenta de que enfrente hay once equipos con mucha ilusión y mucho trabajo. No quiero decir que se nos queda pequeña España ni mucho menos. Pero en Europa hay ligas más fuertes que la española con equipos más potentes y con más presupuesto. Queremos medirnos con ellos porque nos exigen rendir al máximo nivel.