Los Amigos de Iranzo, indignados por la falta de respuesta a sus preguntas sobre Igor el Ruso

Portavoces de la asociación Amigos de José Luis Iranzo expresaron este viernes su “indignación” tras conocer que la Subdelegación del Gobierno en Teruel no responderá a las 87 preguntas que desde hace 16 meses vienen formulando en torno al caso de Igor el Ruso. En concreto, la entidad quiere saber cuál fue el operativo policial que se estableció para capturar al exmilitar serbio después de que el 5 de diciembre de 2017 disparara a matar a dos vecinos de Albalate del Arzobispo, solo nueve días antes de que asesinara en Andorra al ganadero José Luis Iranzo y a los agentes de la Guardia Civil Víctor Romero y Víctor Caballero.

La asociación, que cree que la respuesta policial fue insuficiente, acudió a la Subdelegación del Gobierno, en la capital turolense, con la esperanza de obtener respuesta por escrito a sus preguntas tras haber presentado el pasado 15 de abril un listado con un centenar de instituciones que respaldan la petición de explicaciones y la depuración de responsabilidades por la muerte de las tres personas.

Sin embargo, el subdelegado del Gobierno, José Ramón Morro, dijo que no puede contestarles. “Piden respuestas por escrito y además documentadas y ese tipo de respuesta no existe”, afirmó. Según explicó, tanto el asunto de los dos heridos de Albalate del Arzobispo como el del triple asesinato “están judicializados y no podemos ni debemos interferir en el proceso de investigación asumido por los jueces y la Fiscalía y aún en fase de configuración de atestados”.

Reclamaciones patrimoniales

Morro subrayó que las preguntas han sido incluidas en las reclamaciones patrimoniales que las víctimas y sus familiares han presentado al Estado en vía administrativa y a las que los ministerios del Interior y de Defensa tendrán que responder.

“Es una vergüenza que tras año y medio de lucha la Subdelegación nos diga ahora que este no es el camino a seguir para obtener respuestas”, protestó Javier Artigas, portavoz de la asociación Amigos de Iranzo. “Estamos en estado de shock; nos lo podrían haber dicho antes –continuó– y también ayudado y orientado para ver qué procedimiento seguir”.

Artigas destacó que detrás de la asociación “hay un montón de partidos políticos, sindicatos y entidades ciudadanas”. Según señaló, “un 70% de la población turolense apoya nuestra reivindicación”.

Otro miembro de los Amigos de Iranzo, Antonio Planas, manifestó que está judicializado el intento de homicidio de Albalate del Arzobispo y el asesinato del ganadero y los dos agentes, “pero no lo que ocurrió entre el 5 y el 14 de diciembre”. José Ramón Morro admitió esta salvedad, pero igualmente recordó que la Audiencia Provincial ya acordó no investigar el operativo policial antes del triple crimen.