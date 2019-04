El CV Teruel dio este sábado el primer paso hacia la victoria al derrotar con un contundente 3-0 al Unicaja Almería en el partido de arranque de la gran final de la Superliga. Los jugadores naranjas, capitaneados por su entrenador, Miguel Rivera, ofrecieron a la afición, que abarrotaba el pabellón turolense Los Planos, un tremendo choque sin apenas errores en el que demostraron por qué acabaron la liga en cabeza de la tabla clasificatoria.

Este domingo saldrán a la cancha turolense nuevamente a ganar, con la moral alta, pero sin bajar la guardia, pues saben que el rival irá esta vez a por todas. La hoja de ruta del CV Teruel es sumar esta tarde otro punto –la competición se juega al mejor de cinco partidos– y viajar el fin de semana que viene hacia Almería con una ventaja de 2-0 en el bolsillo, dispuesto a sellar su triunfo en un tercer encuentro.

Los turolenses comenzaron este sábado el juego totalmente enchufados. En el primer set, en poco tiempo –apenas 24 minutos–, dejaron el marcador a 25-19. La manga comenzó igualada, pero al llegar a 7-7 la escuadra naranja cogió la directa y se distanció del Unicaja Almería, que ya no pudo darle alcance.

En el segundo set, ambos equipos avanzaban al mismo ritmo, pero los locales pronto adquirieron una renta de 5 puntos que les dio cierta ventaja. Aunque los andaluces lograban recortar distancias, no consiguieron igualar a los turolenses en el marcador, que se cerró con un 25-21 sentenciado por un Andrés Villena que estuvo espectacular en los últimos compases.

En la tercera y última manga, Villena cobró de nuevo protagonismo al anotar los primeros puntos del set. El Unicaja Almería, muy combativo, peleaba cada punto e incluso llegó a superar al CV Teruel en algún momento, pero Miki Fornés rompía la igualada para alejarse en el marcador. Los almerienses se dejaban la piel en la cancha, pero Thomas Ereu y Balsa Radunovic pusieron las cosas muy difíciles a los visitantes. Finalmente, la escuadra naranja se impuso con un 25-20.

El alto nivel de juego de los dos contrincantes hizo que la pista de Los Planos se convirtiera en un auténtico espectáculo de voleibol. La hinchada turolense llenó de calor y emoción el pabellón sin dejar de dar ánimos a su equipo ni un segundo con bombos, trompetas y banderas ondeando desde las gradas. Tras el triunfo del CV Teruel, el público, entre el que se encontraban aficionados de Cella, Alcorisa y Albarracín, entre otras localidades de la provincia, se puso en pie y coreó canciones de admiración hacia sus héroes del voleibol.

En el palco, entre otros, el director general de Deportes de la DGA, Javier de Diego, la consejera de Deportes, Mayte Pérez, así como la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y varios concejales del Ayuntamiento. El encuentro arrancó marcado por el sentimiento, pues el capitán turolense, Thomas Ereu, entregó a la familia del jugador brasileño Vinicius Noronha, fallecido repentinamente el pasado mes de septiembre y que tantas alegrías dio a la afición, un ramo de flores.

Un Miguel Rivera pletórico reconoció –inusual en él– que el partido había estado "firme y acertado". Incansable en el trabajo, explicó que por la noche supervisaría junto a los jugadores el encuentro para no dejar este domingo nada al azar. El preparador almeriense, Manuel Berenguel, admitió que su equipo no estuvo "entonado". "No hemos tenido nuestra estrella", dijo, si bien advirtió de que esta tarde "intentaremos borrar esta historia que no nos gusta a nadie".