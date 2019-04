"Quinto día incomunicados. Feliz San Jorge"

"Quinto día incomunicados, medio metro de agua por encima del badén. Y sin saber nada de la administración. Feliz San Jorge". Este es el mensaje de Whattsapp con el que Pascual Varon felicita el Día de Aragón. Es el cabeza de la única familia que vive en Los Tarrasones, uno de los 17 barrios de la localidad turolense de Olba.

Una llamada telefónica al padre de familia permite aclarar el conciso mensaje: "Me pillas andando por el monte. Voy a ver al alguacil, que está intentado limpiar una senda para poder pasar por la montaña recorriendo a pie tres kilómetros", explica. Es la única forma de que su hija de 4 años y su hijo de 7 puedan acudir este miércoles al colegio de Primaria. "Si no se puede no podrán ir a la escuela", se lamenta. Porque no se puede arriesgar a cruzar con el coche por el paso habitual, dado que hay medio metro de agua por encima. En Los Ramones, otro barrio de Olba afectado por la crecida del río Mijares, ya se pudo abrir paso este lunes. Pero en Los Tarrasones, el barrio en el que solo habitan los cuatro miembros de la familia de Pascual Varon, no se puede cruzar. "No nos quieren considerar como barrio, y lo es, hay siete casas". Aunque habitualmente solo viven él, su mujer y sus dos hijos, en estas fechas como Semana Santa y en las vacaciones de verano acude otro descendiente del pueblo, Javier Jaramillo. Pero en esta ocasión no ha sido posible debido a que las circunstancias no acompañaban, con Los Tarrasones incomunicado desde el pasado viernes.

El río Mijares a su paso por Los Tarrasones (Olba) Pascual Varon

NOTICIAS RELACIONADAS Reabre el acceso al barrio de Los Ramones de Olba

Según explica Pacual Varon, el alcalde de Olba, Federico Martín, está planteando que este municipio se haga cargo del coste de reparar las pasarelas peatonales y la limpieza de la pista por donde pasan los vehículos, que quedará destrozada por el paso del agua como en anteriores ocasiones.