Protesta en Santolea por el mal estado del río Guadalope

Vecinos y asociaciones del Bajo Aragón y el Maestrazgo alzaron este miércoles la voz para protestar contra los daños causados en el río Guadalope tras el desembalse de Santolea, que se tradujo a finales del pasado año en un vertido incontrolado de lodos aguas abajo de la presa. Medio centenar de personas participaron en la concentración que tuvo lugar este miércoles por la tarde en Santolea y que fue el preludio de una marcha ciclista que llevó a los manifestantes hasta la localidad de Aguaviva.

Aprovechando el paso de la Marcha del Ebro por la provincia de Teruel, las asociaciones 'Santolea Viva', ‘El Bergantes no se toca’, ‘Salvemos el puente de Castellote’ y 'Amigos del Guadalope' organizaron una concentración en el barrio del Torrero de Santolea. Hasta allí se acercaron más de medio centenar de personas con el objetivo de protestar por los daños causados en el Guadalope tras el comienzo de las obras de ampliación de Santolea y consecuencia de un vaciado del embalse que, según indicaron las asociaciones, tuvo "escasa previsión". "Da bastante rabia ver las cosas que pasan cuando no se toman las medidas necesarias antes de causar el daño. Es una pena ver cómo baja ahora mismo el río, totalmente cubierto de barro. Esto se tenía que haber previsto con antelación", comentó María Pilar Martí, portavoz de ‘El Bergantes no se toca’.

Además de la falta de previsión, las asociaciones convocantes denunciaron la inacción de la sociedad estatal Aguas de la Cuencas de España (Acuaes), promotora de la obra de ampliación, y de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Cuatro meses en los que el vertido de lodos ha dejado "herido" al río Guadalope, con un ecosistema muy deteriorado, y que precipitó la puesta en marcha de medidas de urgencia en pueblos como Aguaviva para asegurar el suministro de agua de boca de sus vecinos. El Ayuntamiento, gracias a Acuaes, ha conseguido paliar el problema, aunque los agricultores de la zona todavía no tienen resueltos los problemas de riego.

La elección de Santolea como localización para la protesta no fue baladí. Y es que Santolea fue un pueblo desterrado y demolido, casa por casa, en 1972 para la construcción del actual embalse, aunque finalmente nunca se llegó a inundar. El municipio sigue vivo en la memoria de muchas personas gracias al empeño de oriundos y descendientes de los santoleanos, y que sigue peleando por restituir su memoria a través de diferentes actividades e iniciativas.

Tras la concentración en Santolea, la Marcha del Ebro protagonizó un recorrido ciclista que pasó por Castellote, Abenfigo y Mas de las Matas hasta llegar a Aguaviva, donde se realizó un espectáculo de títeres y una cena de hermandad para los presentes.