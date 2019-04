Alberto Herrero: "La moción de censura fue letal para la provincia"

Rajoy vino a Teruel en marzo de 2018 a anunciar un plan de banda ancha para todos los pueblos, la Diputación Provincial aparcó el que estaba desarrollando con la DGA y ahora, tras el cambio de gobierno, no tenemos ninguno. ¿Retomarán el 300x100 si vuelven a la Moncloa?

Proseguiremos con ese plan de llevar 300 megas a todos los municipios y que en los Presupuestos Generales de 2018 figuraba ya con 150 millones. Los de Teruel no somos menos que el resto de los españoles, queremos las mismas condiciones vivamos donde vivamos y cuando el PP recupere el Gobierno de España volveremos a impulsar ese plan tan necesario para la provincia. El del Gobierno aragonés era un ‘invito yo pero pagas tu’ y eso no hay que hacerlo.

Llevan en su programa medidas contra la despoblación, pero cuando gobernaban no presentaron a tiempo las directrices de lucha contra esa lacra, prometidas para diciembre de 2017.

Pero ya nos habíamos puesto a trabajar, ejecutábamos medidas. No estamos para seguir proponiendo más y más ideas, que es lo que hace el Gobierno del PSOE, ya tenemos muchos informes.

Tras la masiva manifestación de la ‘España vaciada’ el 31-M en Madrid, ¿contemplan destinar fondos específicos para crear infraestructuras en los territorios de interior?

Hace falta una mayor financiación autonómica. Lo que no entiendo es por qué el PSOE en Aragón se manifestaba reclamando esta financiación cuando el PP gobernaba y ahora ha dejado de hacerlo. No creo que la coincidencia del color político sea motivo para renunciar a ella.

¿Se lo permitirán los partidos nacionalistas?

Creo que ya no habrá ningún partido al que su gobierno le lleve a pactar con nacionalistas, al menos, es lo que el PP lleva en su programa y así lo está vendiendo. Si no hay posibilidad de gobierno, no sería descartable ir a unas segundas elecciones. Lamentable es lo que está haciendo el señor Sánchez, que ya está planteando medidas con esos partidos nacionalistas porque su único fin es gobernar. Y España no se puede gobernar a cualquier precio, sino desde la moderación y la contundencia para mantener la unidad de un país en prosperidad.

Endesa pedía 250 millones para adaptar la térmica de Andorra a las exigencias ambientales europeas y no cerrarla. ¿No se pudo obtener esa cuantía para una central que da empleo a toda una comarca?

La térmica era compatible con la política energética del PP de trabajar sobre la seguridad del suministro a todos los españoles respetando el acuerdo de París en materia de emisiones, pero en tres debates parlamentarios el PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos votaron en contra, facilitando que la empresa privada pudiera cerrar en cualquier momento. Ahora ya no hay solución. La ministra Rivera, una ecologista empedernida, ya ha decidido que solo las renovables nos den la energía a las casas y las empresas. Fue una decisión unilateral y errónea que los turolenses no le van a perdonar.

Desbloquearon la mejora de la línea férrea Zaragoza-Teruel-Sagunto con 336 millones, pero es muy poco comparado con los 12.000 millones entre Zaragoza y Bilbao.

No son suficientes, pero es muchísimo más de lo que cualquier gobierno socialista había propuesto y suponen una primera intervención para evitar que la vía, que fue descatalogada en tiempos de Felipe González y a la que Zapatero no destinó ni un solo euro, muera. El PP ha invertido en la línea en cuanto ha tenido dinero. El objetivo ahora es el corredor Cantábrico-Mediterráno de doble vía electrificada.

¿Le parece normal que llevemos hablando de la A-68 en el Bajo Aragón desde 2013 y no se haya hecho ni un kilómetro?

He de sacar pecho y decir que fue Íñigo de la Serna quien desbloqueó el estudio de impacto ambiental después de que Rajoy anulara ese índice de tráfico diario que impedía convertir en autovía la N-232. Y en los Presupuestos Generales de 2018 se incluían en plurianuales 112 millones que al llegar el PSOE se quedaron en 200.000 euros. En los Presupuestos del PSOE de 2019, que gracias al PP no salieron adelante, el dinero que antes iba a destinado a Teruel fue el pago a independentistas y nacionalistas por su apoyo a la moción de censura. Sin ella, ya estarían las máquinas trabajando entre Fuentes y Valdealgorfa.

La prolongación de la A-40 por Teruel también está parada.

El estudio de impacto ambiental fue bloqueado por el PSOE en 2011, primero por Pepe Blanco y luego por Teresa Rivera. Al llegar el PP, se decidió rehabilitar la N-330 mientras se avanzaba en la A-40, que ya tenía una partida de 9 millones en 2018 y que en los Presupuestos de Sánchez se redujo a 100.000 euros. La moción de censura, con un PP decidido a apostar por la provincia, ha sido letal para Teruel.

Nunca estuvo tan dividido el voto de derechas. ¿Qué van a hacer para contrarrestar tal fragmentación?

Vender ilusión al territorio. Conocemos la problemática de la provincia y tenemos las soluciones. Ahora vienen otros a intentar vender algo que no sienten, cuando hace 4 días querían cerrar las diputaciones y los municipios de menos de 5.000 habitantes. ¡Qué contradicción, arrogarse el derecho de defender la España vaciada cuando hace dos días propugnaban lo contrario!.