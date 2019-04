El PP pregunta al PSOE "qué 10% de Teruel quieren dejar sin banda ancha"

Los cabezas de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados y al Senado, Alberto Herrero y Manuel Blasco, respectivamente han preguntado al PSOE "qué 10% del territorio quieren dejar sin banda ancha", al recordar que "la propuesta que presentó Mariano Rajoy hablaba de toda la provincia, de todos los habitantes y también de todos los municipios, sin ningún tipo de excepción".

De esta forma ambos candidatos populares han respondido a las declaraciones y propuestas anunciadas por el PSOE en materia de conectividad, en la que aseguraban que iban a extender la banda ancha en los próximos cuatro años al 90% del territorio.

Tras conocerse las intenciones socialistas en esta materia, tanto Herrero como Blasco han expresado su gran "estupor" y una "sorpresa mayúscula" durante un acto en Albarracín, ha indicado el PP en una nota de prensa.

Con esas intenciones del PSOE "ya claras", Herrero ha reclamado al candidato socialista, Herminio Sancho, que "rectifique" y que "siga la senda que emprendió el Partido Popular con el Plan 300x100 y que apostaba por una conectividad de Internet a gran velocidad y para toda la provincia".

Rebaja

"Teruel no es menos que nadie y no podemos conformarnos con un Gobierno que ya ha dado continuas muestras de que le importamos poco y que solo trabaja por tener contentos a sus socios populistas, nacionalistas, independentistas y proetarras".

La realidad presente para el candidato al Congreso de los Diputados por los 'populares' turolenses es que "mientras nosotros ponemos en marcha el Plan 300x100, el PSOE rebaja las condiciones a las operadoras, baja el ancho de banda y ahora quiere dejar a parte de la provincia sin infraestructuras digitales". Por eso ha advertido que los candidatos del PP "vamos a ser reivindicativos" y también que "no nos conformaremos con las migajas que nos quiere dar Pedro Sánchez y el PSOE", sino que "queremos al menos la misma atención que el resto de territorios de España".

Este asunto ha copado gran parte de las explicaciones y comentarios de los representantes del PP en su ruta de campaña, que durante este miércoles les ha acercado a la Comarca de la Sierra de Albarracín, visitando su capital en compañía del candidato a la Alcaldía, Tomás Almazán. Para Herrero "es en zonas como ésta en las que hay que primar la instalación de la banda ancha para igualar las oportunidades con respecto al resto de provincias y también porque permite exportar a otros territorios las bondades que tiene Teruel en muy diversas áreas y sectores".

En ese sentido, Blasco también ha añadido que en los tiempos actuales, las administraciones "deben velar por asegurar la conectividad digital de la misma forma que en su día se aseguró el servicio de agua y electricidad". "Si no nos damos cuenta que el presente nos exige apostar por iniciativas como el Plan 300x100, estaremos perdiendo un tiempo muy valioso para garantizar el mejor futuro posible a nuestra provincia", ha complementado.

Debate Casado-Sánchez

Durante la comparecencia pública de balance del desarrollo de la campaña hasta la fecha, en la que ya han visitado buena parte de los municipios de la provincia y una gran cantidad de comarcas, Herrero y Blasco han reclamado al PSOE que acepte un debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado.

"En esta campaña el señor Sánchez está oculto", ha lamentado Herrero, fundamentando esa afirmación en que el candidato socialista "no quiere dar la cara, no dice si va a indultar a los golpistas, no habla sobre el apoyo que le está reclamando Oriol Junqueras, tampoco sobre esa sucesión de peticiones efectuadas por los golpistas y no comenta nada sobre el papel de relevante que se está otorgando Otegui para el futuro gobierno de España". Unas cuestiones que ponen de manifiesto para el candidato 'popular' que "no tiene un proyecto de futuro para España".

Esta misma línea argumental ha sido defendida por el cabeza de lista al Senado, quien ha asegurado que a los españoles "les interesa mucho" conocer el plan de actuación de Pedro Sánchez y el PSOE. "Importa conocer qué va a hacer Sánchez con Cataluña y el País Vasco, con la España vaciada, con la política internacional y también si va a defender la unidad de España", justo "lo que ha puesto en riesgo en estos últimos nueve meses", ha precisado.

La negativa a aceptar un debate cara a cara entre los cabeza de cartel de las dos formaciones políticas con mayor representación es consecuencia, a juicio de Blasco, de que "no quiere decir aquello que va a hacer y que es lo mismo por lo que sus compañeros socialistas le echaron de la sede de Ferraz". "Le cesaron de secretario general para que no hiciera lo que está haciendo y va a continuar llevando a cabo", ha añadido, por eso "no da explicaciones y rehuye el debate".

Precisamente por ello, Blasco ha anunciado que los representantes del PP "vamos a insistir hasta la saciedad para conseguir que haya un debate y que se hable de lo que realmente interesa a todos los españoles". Se trata, según sus palabras, de "un derecho" que "deben tener todos los ciudadanos" y que no se "esta respetando" por "el miedo de Sánchez a decir su plan de actuación y a contraponer su proyecto con el del Partido Popular y Pablo Casado".