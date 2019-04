Joaquín Moreno: "El bipartidismo PP-PSOE ha sido nefasto para Teruel”

El CIS le da un escaño. ¿Cree que las urnas ratificarán los datos que arrojan los sondeos?

No soy amigo de escuchar encuestas. La mejor de ellas será la del día 28. Obviamente, me gustaría que los turolenses me dieran su voto de confianza. Lo más importante vendrá después, que es alzar la voz por Teruel en el Congreso, un objetivo imprescindible dada la situación de la provincia.

Imagine que sube al estrado del Parlamento, ¿qué es lo primero que reivindicaría para Teruel?

El desarrollo del eje ferroviario Cantábrico-Mediterráneo y la autovía A-40 por Teruel y hasta el Bajo Aragón. Nos ayudarían a traer empresas y aplicaríamos medidas para fijar población, como la reducción del IRPF al 60% en municipios de menos de 5.000 habitantes, la bajada de la cuota de autónomos para mujeres y jóvenes del medio rural y la eliminación del impuesto de sucesiones. Nos queda poco tiempo. Si no actuamos pronto, la situación será irreversible para muchas zonas de la provincia.

Es alcalde de Utrillas, municipio de las Cuencas Mineras. ¿Tiene algún proyecto especial para esta comarca que ha llevado la peor parte en la crisis económica?

El mismo que para el resto de la provincia, modernizarla, y eso solo se puede hacer con infraestructuras básicas, como la autovía A-40 o el corredor Cantábrico-Mediterráneo por Teruel. Hasta ahora, tanto los gobiernos centrales como los autonómicos han incumplido sus compromisos.

Ahora que todo el mundo da por acabada la minería del carbón y la térmica de Andorra ha sido sentenciada a muerte, ¿ve posible una apuesta por las arcillas y su transformación en la provincia?

Sí, pero todo pasa por un plan de reindustrialización de las cuencas mineras. En Utrillas, sufrimos hace 25 años los cierres mineros, después llegó el de la central de Escucha y ahora viene el de la térmica de Andorra. La comarca andorrana va a sufrir un bajón terrible y eso quiere decir que las instituciones no han sabido reaccionar a tiempo. El bipartidismo PP-PSOE ha sido nefasto para la España vaciada y la provincia de Teruel en concreto.

¿Cree que los parques eólicos que surgen en la provincia compensarán la pérdida de empleo por el cierre de la térmica de Andorra?

No. Los parques eólicos generan unos puestos de trabajo mínimos. La apuesta tiene que ser mucho más decidida. La provincia ha sido siempre un referente del sector del automóvil, hablo de Technopark en Alcañiz y de todo lo que conlleva el mundo del motor. Deben llegar fabricantes de piezas de automóvil y de coches eléctricos y el Gobierno aragonés tiene que apostar por ello. Desde Alcañiz hasta Teruel tenemos 150 kilómetros que pueden servir de banco de pruebas.

¿Y tiene alguna propuesta para desarrollar el eje ferroviario Cantábrico-Mediterráneo por Teruel, hoy por hoy sin financiación?

Los gobiernos nos han ninguneado, pero para Ciudadanos es fundamental que los Presupuestos Generales del Estado contemplen una dotación. Si queremos que Europa ponga el 50%, el Estado debe aportar la otra mitad. Tenemos un problema, el Gobierno de Aragón no apuesta por esa línea. Me gustaría que el Ejecutivo autónomo no se fijara tanto en el puerto de Barcelona y más en las posibilidades que tiene Valencia con Teruel en el tráfico de mercancías y de más de 10 millones de pasajeros entre Valencia y Santander.

¿Y qué hacer para desbloquear la tramitación de la A-40, paralizada por problemas ambientales y sin trazado alternativo que salve los parajes más frágiles?

Esa autovía es una arteria clave para vertebrar la provincia. Ya me he reunido con los candidatos al Congreso por Cuenca y Soria para sumar esfuerzos y desarrollar esa vía que traería el tráfico del sur de España. Y en Ciudadanos no olvidamos la A-68 de Zaragoza al Mediterráneo por Alcañiz, es lamentable la cantidad de vidas que se ha cobrado.

Su partido plantea realizar un estudio sobre dónde y cómo se invierte el dinero del Fondo de Inversiones de Teruel, el Fite. ¿No están de acuerdo con el reparto actual?

Es que la situación es grave. Cada año se devuelve dinero de los 60 millones que se aprueban porque no se ejecutan en su totalidad. Además, ese fondo se está utilizando, no para vertebrar la provincia, sino para sustituir las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado o de la Comunidad Autónoma. Un buen uso del Fite podría ayudar de verdad a revertir la situación de Teruel en cuanto a infraestructuras. Y en cuanto al Plan Miner, aún hay partidas del periodo 2013-2018 que recalan en infraestructuras municipales y que no han sido distribuidas. El Gobierno socialista no tiene una dirección clara de hacia dónde van el Fite y el Miner.

¿Dónde cree que obtendrá el grueso de votantes?. La cuenca minera, allí donde usted es más conocido, es, tradicionalmente, del PSOE.

Eso era antes. La gente ha cambiado. Me presento por toda la provincia, la conozco, vengo del medio rural, tengo un negocio de hostelería y sé lo que cuesta levantar la persiana cada día. Aspiro a que los turolenses reflexionen sobre qué han hecho los gobiernos en los últimos 30 años. Es necesario dar un giro y eso debe venir de una opción de centro, moderada y moderna como Ciudadanos.

