La restauración del histórico alfar de los Górriz sigue sin arrancar 3 meses después de adjudicarse

La ejecución de la última fase de la restauración del histórico alfar de los hermanos Górriz de Teruel está en el aire y el Ayuntamiento ya busca proyectos alternativos para invertir los 157.298 euros destinados a la obra, diseñada para posibilitar la apertura al público del taller. La empresa adjudicataria, Arquepec, firmó el contrato de ejecución el pasado 15 de enero pero tres meses después sigue sin dar señales de vida.

La alcaldesa, Emma Buj, ha remitido al contratista una carta en la que le advierte de "los incumplimientos" detectados en la contratación. Entre las actuaciones que debía haber llevado a cabo y siguen pendientes, figura colocar las señalas de prevención de riesgos laborales, entregar un programa de trabajo al Ayuntamiento y seleccionar a un arqueólogo para el seguimiento de las obras, un requisito establecido por la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural.

Buj aclaró que la empresa está todavía en plazo de iniciar los trabajos porque estos pueden empezarse dentro de los cuatro meses siguientes a la firma del contrato, pero reconoció que el Ayuntamiento está "preocupado" por la tardanza y la falta de compromiso de la adjudicataria. La alcaldesa añadió que, ante la expectativa de que "peligre la ejecución", ha iniciado los contactos con la DGA para trasvasar los fondos destinados al alfar a otras actuaciones municipales con el objetivo de que "no se pierda ni un euro" del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), que financia el proyecto.

Las obras, con un plazo de ejecución de seis meses, deberán estar terminadas el 15 de julio de 2019. Ante la inactividad de la empresa, la carta de la alcaldesa insta al contratista a proceder "de forma inmediata" a la ejecución. Le reclama también que adscriba más medios personales y materiales a la actuación ante "la presunción racional" de que no va a cumplir la fecha tope de finalización. Entre las actuaciones previstas, figura consolidar dos hornos de cocción y acondicionar unos aseos.

Emma Buj señaló que aunque no se puede dar por oficial el incumplimiento del contrato, el Ayuntamiento sospecha que no se podrá completar el trabajo en plazo. Buj añadió que la empresa, con sede en Medellín (Cáceres), argumenta que no puede encontrar trabajadores en Teruel para afrontar el proyecto.

El taller de los hermanos Górriz, situado en San Julián, fue decisivo para preservar la producción de la cerámica tradicional de Teruel entre la posguerra y mediados del siglo XX. Está calificado como bien catalogado del patrimonio aragonés. El conjunto cerámico, que incluye un pozo, talleres y hornos, además de otras instalaciones, estuvo al borde de la ruina hasta que un taller de empleo acometió una primera restauración en 2013.