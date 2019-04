La gran movilización contra la despoblación del 31-M marcará el debate electoral en Teruel

La exitosa manifestación del pasado 31-M en Madrid para exigir medidas que reviertan la despoblación de la España interior en general y de Teruel en particular condicionará el debate electoral en la provincia. Todos los partidos incorporan en un lugar preferente de sus discursos de campaña la lucha para afrontar el desplome demográfico que sufre el mundo rural. El reto lanzado por Teruel Existe y los agentes sociales turolenses a todas las formaciones políticas para que se comprometan por escrito en un Pacto de Teruel contra la despoblación apela a los candidatos.

La campaña se inicia marcada por una revolución en las cabezas de lista al Congreso y también con la posibilidad, apuntada por el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de que el tradicional bipartidismo PP-PSOE o PSOE-PP se quiebre en la provincia por primera vez con la entrada de tres partidos en el reparto –con un escaño para PP, PSOE y Cs–.

NOTICIAS RELACIONADAS Espacio Municipalista presenta su lista para acabar con la "monotonía" del Ayuntamiento de Teruel

No repite ningún número uno de las listas a la Cámara Baja respecto a los comicios de 2016 y solo uno de los aspirantes tiene experiencia parlamentaria en el Congreso, el popular Alberto Herrero. Un candidato aspira a dar el salto del Parlamento aragonés al estatal, el socialista Herminio Sancho. El cabeza de lista de Cs, Joaquín Moreno, es actualmente alcalde de Utrillas, mientras que los números uno de Unidas Podemos (UP) y Vox, Blanca Villarroya y Alejandro Nolasco, respectivamente, se estrenan en política en estas elecciones generales.

Alberto Herrero afronta la carrera electoral del 28-A "con mucha ilusión y con ganas de aportar a la sociedad todo lo que necesita". Afirma que su partido, vencedor en las elecciones generales de 2016, conoce los problemas de Teruel "y también las soluciones". Herrero considera que el bipartidismo no se romperá el próximo día 28 y confía en revalidar el resultado de hace tres años –el PP obtuvo dos escaños– porque "la gente sabe que con el PP en el Gobierno a la provincia le va bien". Describe la lista que encabeza como una mezcla de "experiencia y juventud".

Herminio Sancho, diputado en las Cortes de Aragón y alcalde de Mezquita de Jarque, pide el voto para defender en Madrid "medidas que aseguren el futuro de la provincia y que sean viables para luchar contra la despoblación de Teruel, que es el principal reto". Se muestra partidario de una campaña "limpia" y con mensajes "constructivos". Considera que el PSOE es "el mejor instrumento para defender la democracia".

A juicio del candidato socialista, la pelea contra la regresión demográfica de Teruel requiere de una compenetración de todas las administraciones existentes: Gobierno central, DGA, Diputación Provincial, ayuntamientos y comarcas. Para Sancho, la actual estructura administrativa "no es un problema" para afrontar la caída poblacional, porque todas las instituciones pueden aportar una parte de la solución.

El cabeza de lista de Ciudadanos, Joaquín Moreno, afronta "el reto y la oportunidad" de hacerse hueco entre PP y PSOE, dos partidos que han acaparado, tradicionalmente, los tres escaños en disputa y que "no han pensado en los intereses de la provincia". Reivindica a la formación naranja como un "referente" para los turolenses que quieren acabar con "una España de provincias de primera y de segunda". Moreno, alcalde de Utrillas por Compromiso con Aragón –formación escindida del PAR absorbida por Cs–, denuncia que el Gobierno central trata a Teruel como un territorio "de segunda categoría".

También la cabeza de lista de Unidas Podemos (UP) –coalición de IU y Podemos–, Blanca Villarroya, quiere superar el bipartidismo. Se declara "esperanzada" porque el CIS contempla la posibilidad de que un tercer partido entre en el reparto de diputados. Señala que las proyecciones de voto de UP están cerca de las de Cs, con lo que "cualquiera de los dos partidos se puede llevar el tercer escaño". En su opinión, el regreso a la escena política de Pablo Iglesias y el asunto de las "cloacas del Estado" han revitalizado al electorado de UP.

El abogado turolense Alejandro Nolasco, que entra en política como cabeza de lista de Vox a la Cámara Baja, pretende "dar la batalla por Teruel con coraje y decisión. Es la hora de los valientes. Para Teruel y por España".

El próximo 28-A los turolenses elegirán entre los candidatos de PP, PSOE, Cs, UP y Vox el relevo de los actuales diputados en el Congreso: los populares Manuel Blasco y Alberto Herrero y el socialista Ignacio Urquizu, vetado por la Ejecutiva federal para ir al Congreso y que optará a ser diputado en las Cortes de Aragón por Teruel. Solo Herrero opta a la reelección.

Consulta aquí las últimas noticias sobre elecciones generales 2019.