El Cuervo: rutas fluviales y saltos autonómicos

Los más veteranos recordarán un gag común al cómico Benny Hill y los dibujos animados de la Pantera Rosa creados por Friz Freleng y Hawley Pratt: el personaje que entra por una puerta, sale por otra, vuelve a entrar por una tercera y sale por la cuarta. En El Cuervo juegan involuntariamente a un juego parecido; para llegar allá, en el extremo suroriental de la provincia de Teruel, hay que pasar por Valencia o Cuenca en todos sus accesos, excepto en uno de tierra que actualmente –y parece que durante un buen tiempo: las promesas de asfaltado están cogiendo telarañas– no está practicable para un vehículo de suelo bajo.

El alcalde David Álvaro lleva una legislatura en el cargo, a la que suma otra como concejal. "Llevo 12 años viviendo aquí y siempre me he implicado en los asuntos del pueblo, pero hacía falta un poco más de movimiento y yo, que actualmente estoy desempleado, tenía la oportunidad de dedicarle tiempo a la tarea. No nos engañamos: la apuesta es tratar de que el pueblo no se muera ni merme, nada más. Queremos mantenerlos dignamente. El cargo cansa a veces, quema incluso, pero creo que debo seguir intentándolo. Sigue sin haber mucha gente que quiera meterse en este follón. Quizá si tuviera un sueldo, aunque fuera de media jornada, habría más interés".

David bromea –pero poco– con el tema de los accesos. "Es curioso que haya que ir saltando de comunidad autónoma para llegar aquí desde Teruel, por ejemplo, pero la vida sería más sencilla con la pista asfaltada hasta Veguillas, que serviría también a Alobras y Tormón. En El Cuervo hay servicio médico de 24 horas y helipuerto, que ha hecho ya un par de servicios de urgencia; somos referencia de los cuatro pueblos, pero ellos están allá arriba y nosotros abajo. Se llegaría en 10 minutos desde Alobras o Veguillas hasta aquí con esa pista asfaltada".

Los límites

El padre de David es de El Cuervo: él vivía en Barcelona. Con el tiempo, el alcalde conoció a su actual esposa en el pueblo vecino, Castielfabib (Valencia). El matrimonio tiene dos hijos que van al colegio en Ademuz. "El tema de la educación va bien. Contamos con autobús, que los recoge aquí, pero se echan en falta algunos acuerdos que serían lógicos entre comunidades autónomas vecinas; si miras el mapa verás que estamos literalmente encajados entre Valencia y Cuenca. La ambulancia, la guardia civil, los bomberos y los especialistas, por ejemplo, están en Ademuz a 20 minutos, pero nuestra referencia es Teruel, que está casi a una hora. En Castielfabib hay quitanieves, a 3 kilómetros, pero en el límite de provincia, a medio kilómetro de nuestra entrada, se da la vuelta".

Hay otra reivindicación mancomunada: el arreglo de la Nacional 330 (Teruel-Cuenca). "Hay una plataforma de alcaldes de la ribera del Turia, nos atendió el ministro de Fomento y ahora prometen que van a hacerla, pero son demasiados años sin éxito, nos han mentido unos y otros. Son 40 kilómetros los que necesitan retoques, muy estrecha, con curvas y sin arcén, hemos encontrado fotos de 1929 con las mismas curvas y el mismo problema. Queremos una carretera en condiciones, no una autovía".

El turismo

Las fiestas locales son en la Virgen de agosto, con el clásico llenado, y se han recuperado hogueras de San Antón. El antiguo molino será un museo etnográfico y una oficina de turismo, con hincapié en la naturaleza. "La llegada de una apuesta industrial es una ilusión con estas comunicaciones que tenemos. El turismo natural es otra cosa: compartimos con Tormón una ruta magnífica, los Estrechos del Ebrón, que cada vez tiene más eco. Además, hay alojamientos: ya tenemos un albergue, que se llama Ronin como la película de Jean Reno, y dos casas rurales, Navarrete y Manantiales. Los llevan gente del pueblo: son privados los tres. Ahora se abrirá un hostal, que ya existió en su día y se está rehabilitando, y hay un campin en proyecto. Además, contamos con los restos de un castillo en pleno pueblo, hay un sendero marcado hasta arriba y una cueva. No olvidemos los alrededores: el Rincón de Ademuz, Cuenca cerca… puedes establecer base aquí y moverte a muchos sitios interesantes en unas vacaciones", concluye David.

El Chiringuito de Los Chorros, un foco perfecto para reponer fuerzas y socializar

El bar local es referente en la zona, incluyendo la cercana localidad valenciana de La Cuesta del Rato, y recibe frecuentes visitas del personal de las obras cercanas. Tiene detrás una pista polideportiva y otra de pádel, más una amplia terraza, y la piscina municipal nada más cruzar la calle. Lo lleva con mimo Darlis Peña, una simpática barranquillera que se esmera en un menú clásico aunque no exento de originalidad. Vivía antes en Landete (Cuenca) y lleva ya tres años en El Cuervo, donde reside con sus dos hijas, que estudian en Ademuz. "Trabajé antes en el bar con otro chico, y desde el pasado mes de diciembre lo llevo yo sola; se sirven tapas, menús y en el fin de semana abrimos el día entero, incluso por la noche, aunque no demasiado tarde y en plan tranquilo. Yo soy así, esta paz me gusta". El alcalde recuerda que hace no mucho había tres bares y tres tiendas en El Cuervo, aunque el descenso demográfico hizo que se redujeran las opciones a lo necesario. "Por suerte –comenta David– el bar funciona muy bien; además, hay un multiservicio bien dotado en el pueblo, con carne, pescado, fruta y verdura. La responsable viene por las mañanas para atender al pueblo; tiene un supermercado más grande en Landete, a unos 35 minutos por carretera, y cualquier necesidad de aquí la cubre con rapidez. Hasta te echa la primitiva. También hay servicio de peluquería (dos veces al mes) y fisioterapia los fines de semana, porque la que lo lleva trabaja en Valencia durante la semana. El camping proyectado será hábil para acampada tradicional, autocaravanas y ‘bungalows’".

En datos

Comarca: Comunidad de Teruel.

Población: 91.

Distancia a Teruel: 54 km.

Los imprescindibles

Deportes a tutiplén

En verano se ha celebrado más de una década la carrera BTT La Quebrada del Cuervo, aunque el año pasado no pudo hacerse. En octubre hay marcha por los Estrechos del Ebrón; también se organiza una Ultra Trail pedestre.

El montículo del castillo

El castillo de El Cuervo (actualmente se reduce a un pequeño vestigio) aparece mencionado en las crónicas cristianas referentes a la época musulmana de la preconquista. Se puede acceder por un sendero marcado.

Miguel Ángel Jarque

Este vecino de El Cuervo ha trabajado muchísimos años como alguacil; ya jubilado, sigue echando una mano en tareas comunes y excepcionales por amor al pueblo... y de mil amores. Sus vecinos lo aprecian mucho.