Teruel: de Kuwait a Laponia

Entre el Teruel convertido en el Kuwait de Aragón que prometió el expresidente socialista José Marco y la Laponia de la España vacía y vaciada que retrata su correligionario y actual mandatario del Pignatelli, Javier Lambán, media un cuarto de siglo. En este tiempo han mejorado muchas cosas, pero en aspectos esenciales y en servicios básicos otras continúan igual. En ocasiones, incluso peor. La sanidad no tiene médicos que la quieran, hay colegios que cierran, las vías no soportan el paso de trenes del pasado… Un primer diagnóstico nos lleva a concluir que lo que se ha hecho en este tiempo, con distintos gobiernos, o no ha sido suficiente o no ha estado del todo bien enfocado. Se han acometido grandes inversiones necesarias e indiscutibles, como la autovía Mudéjar, y otras no tanto. Siendo este ya un problema, no es el más hiriente. En vísperas electorales, causa estupor escuchar a algunos advenedizos con ofertas oportunistas frente a la despoblación, cuando en su ADN político el eslabón de la solución se sitúa entre el cierre de ayuntamientos y la fusión de municipios. ¿O piensan que sus vecinos lo olvidan? Pues es incoherencia sustantiva para que la voz de la conciencia que va a ser la manifestación del domingo en Madrid resulte para ellos un severo toque de atención… Antes de que las urnas se les puedan quedar como Soria o Teruel: vacías.