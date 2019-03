Cs se queda solo al reclamar el debate sobre el estado de la ciudad en Teruel

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Teruel, Ramón Fuertes, ha destacado este miércoles que, durante todo este mandato, la formación liberal ha realizado “políticas constructivas y beneficiosas para los turolenses” mientras PP y PSOE “han preferido pelearse y olvidar los intereses de la ciudad”. Fuertes ha reprochado al resto de los grupos municipales que no apoyaran su pretensión de celebrar de inmediato un debate sobre el estado de la ciudad y optaran por aplazarlo hasta el próximo noviembre ante la cercanía de las elecciones generales y locales.

Ramón Fuertes ha recordado que, en los últimos meses, Ciudadanos ha logrado impulsar bajadas de impuestos para los emprendedores que generan empleo, reducir la tasa de la Escuela Municipal de Música para los segundos hijos o la candidatura de Teruel a ‘Capital de la Gastronomía 2020’. "Cs prefiere trabajar por los turolenses mientras PP y PSOE se tiran los trastos a la cabeza y se piden dimisiones”, ha añadido.

“Frente a la inacción del equipo de gobierno del PP y la oposición destructiva del PSOE, Ciudadanos ha llevado a cabo políticas activas desde la oposición, demostrando que tiene un proyecto de ciudad lleno de avances y progreso que los turolenses se merecen”, ha subrayado.

Asimismo, el edil de Cs ha lamentado que, “pese a las historias de ficción que vende la alcaldesa, el PP ha paralizado la ciudad”; puesto que el contrato de abastecimiento de agua sigue caducado e incumplido “rozando la ilegalidad”, el letrado municipal sigue escogiéndose a dedo y varios proyectos fundamentales propuestos por Ciudadanos, como el Plan Estratégico de Turismo, siguen en el cajón.

Fuertes también ha destacado que Teruel celebrará el debate sobre el estado de la ciudad gracias a Ciudadanos, aunque ha lamentado “que ningún otro grupo esté dispuesto a debatir y confrontar ideas antes de las elecciones”. “Algunos prefieren que la ciudadanía no descubra que sus políticas no han servido para mejorar la vida de los turolenses y otros no quieren que la oposición desmonte su propaganda constante”, ha aseverado.

“Este Ayuntamiento lleva tres años para arreglar las aceras de la calle Bajo Los Arcos, para buscar alguna solución ante el problema de la limpieza, para comenzar a trabajar en el PGOU o para afrontar el problema de Pomecia. El PP nos quiere vender como triunfos unas cuantas obras corrientes, pero los grandes retos de la ciudad ha preferido no afrontarlos y cerrar los ojos”, ha concluido.