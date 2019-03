¿Razones para no irse? Mezquita de Jarque las acumula

Como gentilicio, la palabra tiene miga, y resuena con eco singular cuando la pronuncia la máxima autoridad del lugar. Herminio Sancho es tamborilero de la coronilla a los talones; así se llama a los de Mezquita de Jarque, municipio del que es alcalde desde hace 12 años. Es diputado en las Cortes de Aragón, y lleva la portavocía de desarrollo rural, agricultura y ganadería del grupo socialista. "Cuando Ignacio Urquizu se fue al Senado, entré yo. La política agraria y la despoblación han sido mis obsesiones; si conseguimos que los planes estratégicos compensen la renta de los que realmente viven de la agricultura, lograremos un impulso fundamental para que haya gente viviendo en los pueblos; el segundo pilar, todo lo que se engloba bajo el paraguas del desarrollo rural, mejora las condiciones de otras profesiones, recupera patrimonio… pero no arregla los desaguisados causados por fallos en el primer pilar, el que fija población".

Herminio estudió formación agrícola y ganadera en Reus, hizo la mili y volvió al pueblo a los 22 años, hace tres décadas. "En aquel momento, un cordero se vendía a 15.000 pesetas, el equivalente a 90o euros. Ahora no se llega ni de lejos a ese precio; el trigo lo vendía mi padre a 35 pesetas el kilo, ahora no llegamos a 30; estoy hablando de que no se alcanzan los 190 euros la tonelada. Si a eso le sumas el cambio climático, la situación en zonas con poco acceso al agua es dramática".

Kilómetros y más kilómetros

Herminio se enorgullece de hacer más de 70.000 kilómetros al año por llevar lo de tamborilero al extremo; de no ser por un tema laboral que acabe muy tarde, vuelve diariamente al pueblo. "Es que aquí estoy muy bien; si vuestros hijos crecieran aquí, serían felices. Nuestros niños acuden al CRA de Cuevas de Almudén con una furgoneta municipal y un chófer, que los recoge, los lleva y los trae; un servicio casi a la carta; también los lleva a extraescolares, lo que permite la conciliación familiar a las parejas jóvenes del pueblo. La escuela de Mezquita se cerró en 2013 por decisión de los padres; se consideró que era mejor un entorno de 15 ó 20 críos que 5 aquí; nosotros tenemos la escuela infantil, que alberga a muchos niños de la zona. El objetivo es que la gente pueda quedarse en Mezquita gracias a la cobertura de servicios básicos, y que su posible marcha sea una elección motivadas simplemente por razones personales".

José Simón, el chófer de la furgoneta, también lleva los jardines y se encarga del gimnasio: es monitor. Natural de Villastar –localidad vecina de Teruel capital, que está a 64 kilómetros de Mezquita– llegó al pueblo que le ha acogido hace seis años por razones laborales, y ya es un tamborilero más. "Mi trabajo de monitor en el gimnasio es muy reconfortante, pero también me encanta llevar a los chavales a la escuela. Trabajaba en Valencia, me quedé en el paro y cuando salió esta oportunidad, vinimos; tenemos tres críos. Al gimnasio llega gente de Perales, Aliaga, Alfambra, Cuevas… tenemos ahora mismo 25 socios, y unas instalaciones dignas de una ciudad".

Mezquita tiene polígono industrial; allí están las naves de la Cooperativa de Cereales Teruel y la Subestación Centro, un nodo fundamental en la zona, de las más importantes de España, que lleva energía a Morella, Calamocha y Fuendetodos. Espuña ha comprado una gran parcela en el polígono, con vistas a instalarse en cuanto se haga la depuradora en este enclave. Empero, el alcalde no lo pinta todo de color de rosa. "No me engaño; como en otros pueblos, falta empleo y no contamos con las nuevas tecnologías en un estado ideal; aun así, nos vamos defendiendo. Ojalá se derogase la actual ley de administración local, para poder reinvertir los fondos que tenemos; esta restricción mata a los pueblos pequeños. Mezquita es agrícola y ganadero, hay constructores, apicultores, trabajadores en Castin y Sarga, profesora, tenemos herrero… su mujer, Carolina, es la alguacila y la bibliotecaria, y su hija Ana Belén lleva el bar y la tienda. Tenemos jubilados mineros, y hay gente que está trabajando en la carrasca trufera".

Carolina Ayora, la aludida, lleva la biblioteca desde 2004. "Tenemos 3.000 volúmenes, gracias a aportaciones de gente del pueblo, de la biblioteca de Zaragoza y de compras hechas desde el ayuntamiento. Va faltando sitio, pero estamos orgullosos de este servicio, y de este pueblo nuestro".

En datos

Comarca: Cuencas Mineras

Población: 98

Distancia a Teruel, su capital de provincia: 53 km

Los imprescindibles

La Virgen de la Rosa

La iniciativa benefactora de Amelia Sánchez hizo posible la restauración de la Ermita de la Virgen de la Rosa, levantada en 1758. En mayo, muchas mujeres del pueblo acuden todos los días a cantar ‘las flores’.

Queso La Val

Estos productores de Mezquita de Jarque elaboran un producto totalmente artesanal, a base de leche de oveja de ganado de la zona. La calidad y diversidad de sus productos les ha valido numerosos premios.

S. Lorenzo y Sta. Águeda

Los patrones de Mezquita son San Lorenzo y Santa Águeda, que se celebran en las fechas tradicionalmente asociadas a estos santos: el 10 de agosto el primero (las patronales veraniegas) y el 5 de febrero la segunda.

