Las malas carreteras en Abejuela hacen difícil comprar por internet

La alcaldesa de Abejuela, Carmen Civera, alerta del "aislamiento total" que sufren los 50 vecinos de este municipio turolense limítrofe con la provincia de Valencia por no tener ni una sola carretera que les una al resto de la provincia de Teruel. La población se sirve para sus desplazamientos de dos pistas forestales, una a través de Manzanera que está asfaltada en su totalidad y otra por Torrijas que está siendo mejorada por la Diputación Provincial de Teruel (DPT), si bien la actuación no ha terminado.

Los vecinos vienen reclamando desde hace medio siglo "disponer de una vía de comunicación como tienen los demás, con una buena capa de asfalto y una señalización correcta", explica Civera. Según relata, las empresas de mensajería son reticentes a viajar hasta Abejuela por el mal estado de las comunicaciones. "No quieren venir hasta aquí porque no les sale rentable circular por caminos, así que, además de que no tenemos tiendas en el municipio, ni siquiera podemos comprar por internet", protesta Civera.

La única alternativa a las dos pistas forestales es una carretera autonómica valenciana que une Abejuela con La Yesa (Valencia), pero eso supone dar un rodeo de 30 kilómetros. "Estamos abandonados. El derecho de todo pueblo a tener una carretera digna, en Abejuela nos lo han quitado y eso es muy triste", dice Civera.

La Diputación de Teruel viene asfaltando por tramos los 15 kilómetros de pista que unen Abejuela con Torrijas, pero la escasa disponibilidad presupuestaria eterniza las obras."Llevan seis años echando una capa de asfalto muy fina; para cuando acaben, habrá que empezar de nuevo porque se habrá estropeado lo que arreglaron al principio", señala Civera.

Tampoco está en buen estado la pista que va de Manzanera a Abejuela. Según indica la alcaldesa, el escaso grosor de la capa de asfalto hace que aparezcan baches constantemente. Por si fuera poco, no resulta aconsejable que pase la máquina quitanieves porque la pala daña el aglomerado, con lo cual esta vía queda a menudo inservible en invierno por la presencia de la nieve.