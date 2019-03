Fuentes Calientes, manantial de arte y ganas de más

En Fuentes Calientes vuelve a haber bar; los Quiñones, en la plaza, reabrió el 27 de febrero con nueva administración incluye también una minitienda y servicio público de internet. Los anteriores responsables duraron poco; no es fácil cuadrar los números con apenas 20 casas abiertas en invierno, a pesar de la belleza del pueblo y su entorno. "La más poblada es la nuestra –explica Felicidad Asensio, artesana y ceramista– porque estamos mi marido Paco y yo, nuestros hijos Olmo y Germán y mis padres. Paco es de Visiedo, pero llevamos aquí media vida, porque nos gusta. El nombre del pueblo viene de un manantial al que le decimos Las Fuentes; lo de calientes es porque así se sienten en invierno, pero la verdad es que siempre sale a la misma temperatura; tiene su leyenda de la mora, además, aunque por esta zona lo de mora alude más a hada del bosque que a alguien de raza árabe", explica Germán. "También un antiguo molino harinero restaurado –comenta su madre– pero no tiene un uso concreto, salvo exposiciones puntuales o algún evento vecinal". En su día se hacía glosa de una práctica que continúa activa: el trasmoche del chopo cabecero, práctica de la zona, una poda especial.

Felicidad Asensio nació en Fuentes Calientes y tiene varias generaciones de arraigo en el pueblo. "Estudié bachiller en Teruel, artes aplicadas y cerámica en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad, cursos monográficos… antes de cumplir los 30 di cursos en el Inaem y en la prisión provincial de Teruel, además de clases en Escucha, Montalbán, Rubielos de Mora, Mora de Rubielos, el Rincón de Ademuz… era sobre todo proporcionar entretenimiento a las señoras mayores, manualidades y juegos; en Rubielos hubo un proyecto más ambicioso, que finalmente no prosperó".

Felicidad se decidió un buen día a comprar horno para cerámica con la idea de hacer artesanía. "Por aquel entonces conocí a mi marido, que me animó a hacer cositas poco a poco e ir a venderlas a Valencia. Me marchaba al Parterre y montaba el tenderete en los parques, vendía todo y volvía a casa a seguir produciendo; poco a poco pasaba más ratos en el taller y menos dando cursos. Fui la séptima persona afiliada a la Asociación de Artesanosa de Aragón; allí llegaba más información sobre ferias y fui seleccionando varias más indicadas para mi producción. De Madrid para abajo he vendido siempre menos, porque mis colores son duros como el paisaje de nuestra tierra; en Madrid sí me ha ido bien, como en Ávila en los veranos, y también Segovia me fue mejor. He subido muchos años a la feria artesana de La Coruña, un viaje que me servía de vacaciones con la familia, y también al País Vasco".

‘Il Mondo’ a sus pies

Felicidad ha probado también el eco de sus productos en Cuenca, Zaragoza (plaza de los Sitios y Auditorio en pilares) y las medievales en Teruel, donde acude para dejarse ver y recordar al personal que sigue activa en su taller de Fuentes Calientes, donde también tiene un espacio de venta directa. "Prefiero las ferias artesanas, porque en los mercados hay mucho producto de reventa con precios tirados, con los que no podemos competir. Por suerte, pude acceder hace algo más de una década a la feria en Milán, la más importante del mundo, y no he dejado de ir; además de la venta directa, allí me salió como cliente una tienda de Almería, tres tiendas del sur de Italia... somos 3.000 expositores cada año, para llegar a tu sitio es imprescindible el planito. Es la primera semana de diciembre y se enfoca a las Navidades, por eso tengo que sacrificar últimamente la de Zaragoza".

Paco Escriche, su marido, tuvo colmenas en su día y fue pionero en la agricultura ecológica turolense, a la que se sigue dedicando. Felicidad tiene tres hermanas, que viven en Alcañiz, Teruel e Inglaterra; ella optó por el pueblo. "Soy la única de las cuatro con un trabajo no sujeto a horarios o jefes; en el mundo rural, no obstante, hay que estar a disposición de la familia para las contingencias del día a día, las necesidades de la familia. No madrugo, pero a veces me dan las tres de la mañana en el taller, voy robando tiempo al tiempo".

Hay más negocios en el pueblo; a la entrada desde la carretera está la fábrica de piensos Garte, con división ecológica; también hay dos hermanos treintañeros, Iván y Rubén Ferrer, que se han montado un desguace de coches. Su madre, Juani Rodríguez, lleva la única casa rural de Fuentes Calientes, El Ventanico. Por su parte, la Asociación Cultural Las Fuentes es la más activa de las fundadas en el pueblo; nació hace algo más de 30 años y pasa de 200 personas afiliadas; organizan excursiones, comidas, sesiones de cine, charlas...

La miel

En Fuentes Calientes ya no hay escuela, aunque Olmo y Germán llegaron a conocerla. Actualmente, los hijos de Felicidad y Paco se dedican a la apicultura. "Surgió de una manera muy casual –revela Felicidad– porque en Alpeñés tenían enjambres en ciertas casas, y como sabían que Paco había tenido colmenas, le llamaron para ver si las cogía; guardaba el equipo y las cajas, fue con los chicos y acabaron recogiendo 6 ó 7. A los chavales les gustó, empezaron a cuidarlas, a bajarlas a Cheste en casa de un amigo que produce naranja ecológica... los dos han estudiado Ciencias Ambientales, les encanta la naturaleza y el tema de la miel parece llenarles; el año pasado ya sacaron miel, la llaman Agua de Mayo y tienen muchas colmenas ahora; llevamos producto a Medievales en Teruel para ver su gustaban; prueba superada", Palabra de madre orgullosa a la que, recalca, no le ciega el amor. "No les asusta el trabajo, tienen muchas ganas y están haciendo bien las cosas".

En datos

Comarca: Comunidad de Teruel.

Población: 101.

Distancia a Teruel: 47 km.

Los imprescindibles

Artista fallero

Luis Pascual, nacido en Fuentes Calientes y residente en Valencia desde hace muchos años, viene coleccionando ‘ninots indultats’ en las Fallas gracias a su talento. El de la imagen es ‘La librería’, integrada en ‘En busca del Dorado’.

La Asunción

Edificio del siglo XVI, gótico-renacentista. Cuenta con una nave de tres tramos y tiene capillas entre los contrafuertes; se cubre la nave con bóveda de crucería estrellada. En la cabecera está adosada la torre.

El trinquete

Lonja de arcos rebajados y distintos, sin adornos, de traza irregular. El edificio, con cubierta a un agua sin cornisa, pudo tener función concejil en el pasado; hoy en día el ayuntamiento se encuentra en un edificio de nueva planta.