Teruel Existe convoca asambleas para sumar apoyos a la protesta en Madrid

La plataforma ciudadana Teruel Existe ha convocado asambleas vecinales en las cabeceras comarcales de Andorra, Utrillas y Alcañiz para sumar apoyos a la manifestación en Madrid del próximo 31 de marzo, donde colectivos de provincias despobladas o carentes de infraestructuras reclamarán más inversiones del Gobierno central.

Mañana, Teruel Existe se reúne a las 20.00 en la Casa del Cura de Andorra con vecinos de este municipio y de localidades próximas. El viernes, 1 de marzo, la plataforma hablará en Utrillas con ciudadanos de las Cuencas Mineras y el 5 de marzo, en el Liceo de Alcañiz, será el turno para intercambiar ideas con los habitantes del Bajo Aragón, Matarraña y Bajo Martín.

Como explicó el portavoz de Teruel Existe Pepe Polo, en las reuniones se analizarán los problemas de cada comarca y los objetivos de la movilización. De las asambleas saldrán grupos de trabajo que organizarán por zonas el desplazamiento de los manifestantes a la capital de España el 31 de marzo. "Luchamos por nuestro futuro, por acabar con una falta de inversiones que arrancó con el franquismo y ha seguido hasta ahora con unas consecuencias terribles", dijo este martes Polo.

La protesta, liderada por Teruel Existe y Soria Ya y bautizada como ‘La revuelta de la España vaciada’, suma ya 25 plataformas de 14 provincias españolas, cuando todavía falta un mes para que se celebre.

Desde la coordinadora turolense denuncian que la despoblación es la "consecuencia del robo de oportunidades" y ponen como ejemplo que seis variantes de las carreteras N-211 y N-420 a su paso por municipios de la provincia han desaparecido de los Presupuestos Generales del Estado en los últimos 4 años pese a haber contado con partidas económicas entre 2011 y 2013. Se trata de las circunvalaciones de Montalbán, Villalba Baja, Utrillas, Calanda, La Mata de los Olmos y Gargallo. En dos de ellas –las de Calanda y La Mata de los Olmos–, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se ha dejado caducar.

«El principal robo de oportunidades se produce en los Presupuestos Generales del Estado, cuando no se ejecutan las partidas asignadas a un proyecto y este sufre retrasos y acaba por desaparecer, incluso llegándose a perder la memoria histórica de esa infraestructura», explica Francisco Juárez, de Teruel Existe. "Desaparece –continúa Juárez– silenciosamente, pues no se informa a los Ayuntamientos y la oposición en el Gobierno no denuncia la situación".

Según Francisco Juárez, la falta de carreteras y ferrocarril es el denominador común de las zonas españolas que estarán representadas en la manifestación del 31 de marzo. "Hay una relación directa entre la falta de infraestructuras y la despoblación. Si no se corrige lo primero, no hay solución para lo segundo", subraya.

En su opinión, "en España no hay un concepto de Estado" y, por eso, "hay una ausencia de planificación en vertebración y cohesión territorial". Para Juárez, el Gobierno actúa "apagando fuegos, por compromisos adquiridos en sus coaliciones políticas o por la demanda de las grandes ciudades". Afirma que otro ejemplo del «abandono» de las zonas menos pobladas es el AVE, "que ha sido diseñado para grandes ciudades y que ha quedado sin construir a su paso por ciudades pequeñas".

A la protesta en Madrid acudirán plataformas ciudadanas de zonas con regresión demográfica en distintas fases, pues, según Teruel Existe, estamos ante una segunda oleada de despoblación que afecta a provincias que nunca han tenido este problema. Una de ellas es Jaén, a la que las estadísticas atribuyen una pérdida de 100.000 habitantes hasta 2040.