Lambán dice que no había "motivaciones reales" para la movilización de Teruel Existe

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha expresado este lunes su respeto a la manifestación que congregó este domingo en Teruel a miles de personas para exigir un "trato de igualdad" en materia de sanidad, pero ha descartado que hubiera "motivaciones reales" para la movilización indicando que la situación sanitaria en el Bajo Aragón "no es ni mejor ni peor que en Huesca y Zaragoza, es una buena sanidad y tiene los mismos problemas que la España interior que es la falta de personal".

También criticó al colectivo organizador, Teruel Existe, por "no recordárselo al PP cuando gobernó en los últimos años en los que no hicieron nada por la sanidad" y sí ahora cuando se ha anunciado por el actual Ejecutivo la creación de un nuevo hospital y tras invertir 3,6 millones de euros en tecnología sanitaria «frente a los 600.000 euros invertidos en la pasada legislatura y a la jubilación de médicos de más de 65 años que el Tribunal Supremo ha condenado como ilegal y nos veremos a indemnizar con 32 millones de euros.

"En el Hospital de Teruel están todas las plantillas necesarias y hay dotación presupuestaria para cubrirlas. Hay problemas puntuales pero no por desidia del Gobierno de Aragón si no por falta de médicos que es un problema que se debe abordar en el ámbito nacional. No había motivaciones reales para esa convocatoria», dijo Lambán.