La provincia de Teruel se moviliza para exigir un futuro tras el cierre de la térmica

Teruel Existe, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, la Federación de Asociaciones Vecinales, los colectivos empresariales, los comerciantes y los sindicatos hicieron ayer desde la capital turolense un llamamiento unánime a que la población participe en bloque en la protesta para demostrar que la provincia está más unida que nunca y que no permitirá un nuevo abandono por parte de las administraciones en estos momentos dramáticos de cara a su futuro.

La manifestación tendrá lugar mañana sábado en la plaza del Regallo de Andorra a partir de las 12.00. Comenzará con una concentración en torno a la emblemática escultura del Minero que preside este espacio público desde hace décadas, donde se leerá un manifiesto de protesta. A continuación, los participantes recorrerán con pancartas algunas calles del Centro Histórico de la villa minera para acabar la marcha en el lugar de inicio, donde, de nuevo, se reclamarán industrias alternativas para el territorio.

Niños y jóvenes

La pancarta principal, con el mensaje ‘Queremos poder elegir el lugar donde vivir’, será llevada por niños y jóvenes. Detrás irán, con más carteles de lemas similares, los colectivos ciudadanos y los agentes sociales. "Esperamos una participación masiva; necesitamos en estos momentos la más grande respuesta popular que se haya dado en Andorra", subrayó el secretario de UGT-Teruel, Alejo Galve. Para el líder ugetista, la comarca andorrana precisa de la llegada de industrias que permitan a la población seguir residiendo en su casa. "No podemos dejar a familias en la calle", manifestó.

El portavoz de la coordinadora ciudadana Teruel Existe, Manuel Gimeno, animó a los turolenses a no rendirse "jamás" y puso como ejemplo que todas las manifestaciones en defensa del tren no han sido en vano aunque en algún momento lo pareciera, pues, finalmente, la mejora de la línea entre Zaragoza, Teruel y Sagunto será financiable con fondos de la Unión Europea. "Debemos ser capaces de visualizar nuestra reivindicación", arengó. "Somos pocos, pero tenemos que defender lo que nos importa. Debemos estar todos juntos en Andorra", resaltó.

Gimeno fue muy crítico con el proceder de Endesa a lo largo de su trayectoria en Andorra. Para el portavoz de Teruel Existe, los grandes beneficios de la empresa –primero estatal y luego privada– no han revertido en la provincia suficientemente, pues, de lo contrario, ahora ya habría un tejido industrial alternativo y el cierre de la central no sería una tragedia económica y social. A cambio –prosiguió– el aumento del Producto Interior Bruto (PIB) por la producción de electricidad "nos privó de fondos europeos que otros sí recibieron". Agregó que irónicamente, algunos polígonos industriales y el mismo tren turolense no pudieron electrificarse en su momento por falta de capacidad de energía eléctrica pese a la implantación de la central en la provincia.

El presidente de CEOE-Teruel, Carlos Torre, señaló que el Gobierno central no ha puesto las cosas fáciles a Endesa al asumir las trabas que pone Europa a la combustión del carbón, lo que obliga a la compañía a realizar una inversión para frenar la contaminación sin que ello le reporte una mayor presencia en el mix energético. No obstante, pidió a los turolenses que se unan "para defender la provincia y salir adelante".

La secretaria de CC. OO. en Teruel, Pilar Buj, culpó de la falta de empresas alternativas en Teruel a los gobiernos central y autonómico "que han incumplido sus promesas de construir infraestructuras en la provincia, las cuales hubieran atraído iniciativas".