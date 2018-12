El Ayuntamiento de Teruel, condenado a pagar 293.594 euros por ocupación ilegal de suelo en Pomecia

El Supremo desestima el recurso del Ayuntamiento deTeruel, que había solicitado la revisión de la sentencia del TSJA con el argumento de que la aparición posterior de determinada documentación municipal demostraba que en su día se abonó al propietario –del que es heredera Isabel Gorbe– la indemnización por la ocupación de suelo para tender la conducción de agua.

La resolución del Tribunal Supremo considera que los nuevos documentos de pago aportados por el Ayuntamiento no afectan al fallo del TSJA porque "no ha aducido ni justificado debidamente" que la documentación hubiera "estado fuera de su disponibilidad" por razones de "fuerza mayor". Añade que el hecho de que no presentara los documentos en su momento "únicamente es imputable al Ayuntamiento por su falta de organización o control de los expedientes que formalizan y dejan constancia de su actuación".

La dueña de los terrenos de Pomecia mantiene una larga batalla judicial por la ocupación de sus propiedades por decenas de edificaciones irregulares y por las obras de infraestructuras acometidas por el Consistorio. El enfrentamiento culminó en 2016 con una denuncia por delito urbanístico contra los exalcaldes Lucía Gómez, Miguel Ferrer y Manuel Blasco, dos funcionarios municipales y el exconcejal de Urbanismo Jesús Fuertes, por entender que eran responsables del crecimiento ilegal del barrio. La denuncia fue desestimada por los tribunales. Paralelamente, Gorbe seguía adelante con la reclamación de las indemnizaciones por la usurpación de sus fincas.