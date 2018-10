La primera piedra del hospital desata la tensión entre DGA y Ayuntamiento

El anuncio la pasada semana por parte de la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, de que la primera piedra del futuro hospital de Teruel se colocará en marzo de 2019, en vísperas de las elecciones autonómicas, ha destapado la tensión que existe entre el Gobierno aragonés, en manos del PSOE, y el Ayuntamiento turolense, gobernado por el PP.

El concejal de Urbanismo de Teruel, Juan Carlos Cruzado, explicó este lunes que un informe técnico municipal revela múltiples deficiencias en el proyecto del hospital presentado al Consistorio la pasada primavera para pedir la licencia de obras. Cruzado sostiene que muchos de esos defectos son subsanables fácilmente, pero que otros muchos necesitan tanto tiempo para ser reparados que "difícilmente" el permiso podría estar listo para marzo, cuando la DGA prevé iniciar las obras.

Explica Cruzado que, por ejemplo, en el proyecto no queda claro si una parcela necesaria para la construcción del centro hospitalario ha sido o no expropiada. "Si ahora tienen que empezar con el trámite de la expropiación, no da tiempo de ninguna manera", dice el concejal de Urbanismo. Otro problema lo constituye el helipuerto, cuya ubicación, según el edil, está confusa en la documentación, hasta el punto de que en unos folios aparece dentro del recinto hospitalario y en otros, fuera. Cruzado advierte de que si el helipuerto debe situarse fuera de los terrenos del hospital es preciso emitir un informe especial sobre el suelo cuya tramitación requiere más meses de los que faltan hasta marzo.