Feher asesinó conscientemente, con sus capacidades cognitivas íntegras

"Norbert Feher no presenta sintomatología psicótica aguda ni residual , ni déficit intelectual, ni deterioro cognitivo ni otro tipo de patología psiquiátrica que suponga menoscabo alguno de su capacidad para comprender la naturaleza y consecuencia de sus actos y actuar conforme a dicha comprensión dirigiendo o inhibiendo su conducta". Es una de las conclusiones forenses que recoge el informe mental que han realizado los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón después de entrevistar a Igor el Ruso en la cárcel de Zuera (Zaragoza) los días 20 de junio y 25 de julio.

Este documento ya ha sido incorporado a la causa junto al informe pericial psicológico que realizaron dos profesionales el 20 de julio. Ambos recogen aspectos que determinan que el asesino fue consciente de sus actos durante el momento de los hechos y también posteriormente. Le definen como frío, egoísta, arrogante, manipulador y muy peligroso y reconocen un trastorno mixto de la personalidad, antisocial, narcisista y con un nivel de psicopatía muy alto.

Las psicólogas incluso pronostican que "actuará para evadirse de la acción de la justicia de modo calculador, asumiendo riesgos y empleando toda la violencia necesaria, cuando tenga la más mínima oportunidad".

Con respecto a su estado de salud, especifican que no hay antecedentes de sintomatología psicótica ni ha sido medicado por alteraciones en el estado de ánimo. Asimismo, resuelven que tampoco presenta sentimientos de culpa o arrepentimiento. Tampoco cuando le explican que su primera víctima era ganadero y que no iba armado. "Esa persona tenía que morir y yo era el instrumento más adecuado para hacer eso. Es como el destino", les respondió.

En ese sentido, los forenses realizan en el informe un resumen de la entrevista que tuvieron con el asesino. Feher reconoció los tres asesinatos y también que disparó primero pero que lo hizo en defensa propia. En el caso de José Luis Iranzo afirmó que "me pareció que llevaba en la mano una pistola" y en el de los dos guardias civiles dice que "vio las armas" y disparó primero. "Conozco la anatomía humana", "sabía donde disparaba" o "he sido entrenado para matar", fueron algunas de sus explicaciones.

Los forenses resuelven que no se detectan alteraciones en su memoria, que su inteligencia es compatible con la normalidad, que no presenta depresión y que controla sus impulsos sin alteraciones. También reconocen una atención y concentración adecuada y una orientación espacio-temporal correcta.

Estaba de paso

Igor El Ruso aseguró que llegó a España desde Francia el 21 de septiembre de 2017 y que estaba de "tránsito". Que trabajó tres semanas en Lérida, en el campo y que se diría a Sevilla por el Bajo Aragón. No quiso especificar por donde continuaba su viaje. Dijo que no consumía drogas y admitió el consumo de alcohol de forma esporádica. De hecho, asumió que antes de perpetrar los crímenes se había bebido 7 u 8 latas de cerveza pero que no perdió los reflejos ni se encontraba en estado ebrio. Los forenses apoyan que "su actuación rápida y certera es incompatible con un estado de intoxicación etílica".

En referencia a su periodo encarcelado en Zuera, los informes detallan que estuvo dos meses sin salir de su celda y que su conducta ha sido estable. Dedica mucho tiempo a la lectura -tanto a leer la biblia como a todo tipo de libros- y a realizar ejercicio físico.