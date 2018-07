La DGA investiga un vertido de lodos procedente de Castellón en San Agustín

El Departamento de Desarrollo Rural investiga un vertido de lodos procedentes de la Comunidad Valenciana en San Agustín tras recibir una denuncia al respecto del colectivo conservacionista El Mijares No Se Toca. El Gobierno aragonés ha encargado análisis de los residuos depositados en una finca agrícola y ha solicitado la documentación que los autoriza. Una fuente de la DGA advierte de que, en caso de que el vertido no esté permitido o no cumpla las condiciones de la autorización, se procederá sancionarlo.