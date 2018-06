La patronal pide que los fondos extra que España recibirá de la UE en 2021 frenen la despoblación

Tras digerir la decepción generada por la no inclusión en el presupuesto de la Unión Europea (UE) para el periodo 2021-2017 de medidas para luchar contra la despoblación, la CEOE de Teruel vuelve su vista al Gobierno central para que asuma este desafío. La patronal turolense insta al Ejecutivo central a que destine los 2.000 millones de euros que recibirá de más en los próximos siete años desde la UE a planes que frenen el desplome demográfico de la provincia, de Soria y de Cuenca, tres territorios que a través de la Red de Áreas Despobladas del Sur de Europa (SSPA en las siglas inglesas) pelean desde 2016 para captar recursos comunitarios.

Parecidos argumentos a la CEOE-Teruel mantuvieron los partidos que se pronunciaron este miércoles sobre el varapalo europeo –PAR y CHA– así como el comisionado del Gobierno aragonés contra la despoblación, Javier Allué. También fue unánime la opinión de que el Gobierno central debería presionar para que el presupuesto propuesto por la Comisión –cuya aprobación está pendiente del visto bueno de los gobiernos estatales y el Parlamento Europeo– se modifique durante su tramitación, que concluirá en 2019, para que afronte de forma específica la lucha contra la desertización demográfica.

El borrador presupuestario elaborado por la Comisión Europea –el ejecutivo de la UE– asciende a 1,3 billones de euros e incrementa la dotación para España en el capítulo de desarrollo regional y cohesión de 32.000 a 34.000 millones de euros. Al asignar los fondos se ha tenido en cuenta el PIB por habitante –ha sido el principal factor–, pero también otros indicadores y entre ellos, y por primera vez, la baja densidad de población. El responsable de la Red SSPA en la CEOE-Teruel, José Antonio Guillén, consideró de justicia que si parte del incremento de fondos estatales responde a la despoblación, este ingreso extra se destine también a afrontar este problema que pone en peligro el futuro de la provincia.

La SSPA decidirá en los próximos días su estrategia frente al olvido de la Comisión en materia presupuestaria. José Antonio Guillén adelantó, no obstante, que esta red de áreas despobladas –a la que se han sumado los grupos gestores del programa Leader y territorios de Croacia y Grecia– reiterará su demanda de fondos específicos contra la despoblación en el presupuesto de 2028. "No tiramos la toalla y lo volveremos a intentar", afirmó Guillén.

Javier Allué valoró positivamente que la despoblación se haya tenido en cuenta al asignar los fondos a España y aclaró que las cuentas de la Comisión "no son definitivas" hasta recibir la aprobación final. Allué lamentó que el gobierno europeo no haya tenido en cuenta las recomendaciones de la Eurocámara ni las aportaciones de la SSPA para atacar la despoblación. Recalcó, no obstante, que "hay mucho por hacer" en materia de lucha contra la regresión demográfica a nivel estatal, y reclamó la urgente aprobación de una estrategia nacional frente a esta lacra de la España interior.

El responsable de asuntos europeos de CHA, José Miguel Martínez Tomey, tachó el presupuesto de la UE de "fracaso colectivo" al desoír los argumentos para habilitar fondos específicos para frenar la desertización. Instó a los aragoneses a trasladar su malestar por escrito a la Comisión Europea y apeló al Gobierno central para no dar por perdida la batalla presupuestaria.

El presidente el PAR, Arturo Aliaga, lamentó "profundamente" la postura del ejecutivo europeo que da "un mazazo" a las aspiraciones de Aragón. Al igual que CHA, instó al Gobierno español a pelear por la "reversión" de la situación.

Los grupos Leader, socios de la SSPA, recibieron con tristeza el borrador presupuestario de la UE. El presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de la Comarca de Teruel, Federico Serrano, abogó porque las ayudas específicas para frenar la sangría problacional arranquen en 2021. "Hay que aprovechar esta oportunidad de conseguir recursos europeos, porque en 2028 será demasiado tarde y muchos pueblos habrán cerrado ya sus puertas".