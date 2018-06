Varapalo de Europa al no presupuestar ayudas contra la despoblación en el periodo 2021-2027

La Unión Europea (UE) no destinará fondos específicos a luchar contra la despoblación en el próximo periodo presupuestario, el comprendido entre 2021 y 2027. El presupuesto elaborado por la Comisión Europea –el ejecutivo comunitario– no incluye ningún programa inversor destinado a combatir la regresión demográfica , según informó ayer el portavoz de este organismo en España, Dimitri Barua, durante una visita a Teruel.

La propuesta presupuestaria de la Comisión para los próximos siete años afronta un largo trámite hasta su aprobación definitiva, prevista para 2019. Deberá recibir el visto bueno del conjunto de los gobiernos de la UE y del Parlamento europeo. Las cuentas, que incrementan levemente las cifras del anterior periodo –a pesar del recorte de ingresos de 12.000 millones anuales por la salida del Reino Unido–, ascienden a 1,3 billones de euros.

El planteamiento de la Comisión echa un jarro de agua fría sobre las aspiraciones turolenses de conseguir financiación europea para afrontar la imparable caída poblacional. La provincia, con 9,2 habitantes por kilómetro cuadrado –la segunda más baja de España, tras Soria–, está considerada un desierto demográfico. La lucha para recabar apoyo económico de la UE ha estado liderada por las patronales de Teruel, Cuenca y Soria, que crearon en 2016 Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA en la siglas inglesas), un grupo de presión ante Bruselas para influir en su política financiera.

El presidente de la CEOE-Teruel y uno de los impulsores de la SSPA, Carlos Torre, reconoció que las noticias sobre los presupuestos del periodo 2021-2017 "no son positivas". Anunció, no obstante, que el grupo promotor de la SSPA –la CEOE de Teruel, Cuenca y Soria, los grupos Leader de las tres provincias y territorios despoblados de Croacia y Grecia– "no tira la toalla" en su aspiración de que las áreas despobladas del sur de Europa tengan acceso directo a fondos comunitarios contra el desplome demográfico.

El dirigente empresarial admitió su decepción ante la propuesta de la Comisión, pero adelantó que la SSPA seguirá llevando a cabo "acciones" para captar financiación europea. A su juicio, hasta la aprobación definitiva del presupuesto hay que "seguir esperando" la inclusión de un capítulo para el repunte demográfico.

Dimitri Barua señaló que en el próximo periodo presupuestario España incrementará la recepción de fondos en un 5% al pasar de 32.000 a 34.000 millones de euros. Barua aclaró que, además, la política financiera tenderá a una mayor flexibilidad y a reducir la burocracia. Señaló que el Estado español dispondrá de más recursos para destinar a las políticas que considere más adecuadas, incluida la lucha contra la despoblación. Matizó que, en cualquier caso, la apuesta por esta materia entrará dentro de la negociación entre los gobiernos central y auotonómicos, y siempre en el contexto de la asignación a España.

Al fijar la consignación a los distintos estados, el criterio fundamental de reparto es el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante –cuanto más alejado de la media europea, más recursos recibirán–, pero también se tienen en cuenta el bajo nivel educativo de la población, el desempleo, el paro juvenil, el cambio climático, la inmigración y la baja densidad poblacional. Para el próximo periodo se introducen nuevas líneas de inversión en materia de seguridad y defensa, vecindad y mundo –acción exterior y ayudas preadhesión– e inmigración. En ningún caso se contempla la despoblación.

Entre los nuevos criterios de gestión de los fondos, destaca un mayor protagonismo para administraciones locales o regionales. El portavoz de la Comisión señaló que el Ejecutivo español puede presentar programas que ataquen directamente a la despoblación. Carlos Torre valoró el incremento de la consignación a España en 2.000 euros como una oportunidad de que el Gobierno destine recursos a frenar el descenso poblacional.

El presidente de CEOE turolense afirmó que el crecimiento de la población de las tierras altas de Escocia desde los años sesenta del siglo XX tras un largo periodo de regresión es un referente para Teruel y debe marcar las pautas a seguir. Aclaró que la SSPA mantiene la "esperanza" de que la UE destine recursos a las provincias despobladas del sur de Europa, al igual que ocurre con el norte de Escandinavia desde su adhesión a la Unión.

Los grupos gestores del programa Leader –socios de la CEOE en la SSPA– celebraron ayer una reunión en Teruel para repasar el camino andado y las medidas previstas para influir en la DGA, el Gobierno central y la UE en busca de inversiones contra la despoblación.

El coordinador de los siete grupos gestores del Leader en Teruel con el objetivo SSPA, Benito Ros, consideró "incomprensible" que el borrador presupuestario de la Comisión no afronte la despoblación. Ros recalcó que, ante esta lacra, "hay que pasar de los estudios a la acción, con inversiones en el medio rural" desde todas las administraciones, incluida la Unión Europea.