Pepe Polo: "La presión vecinal es clave para que se atiendan las demandas"

Es parte de nuestro ADN. La Federación de Vecinos San Fernando es una de las cuatro patas con las que se sustentó desde sus orígenes Teruel Existe, junto a las plataformas en defensa del ferrocarril, del transporte sanitario y de la salud mental. Y vamos a seguir de la mano de agentes sociales y económicos, porque necesitamos organizaciones activas para no perder el futuro.

¿Quizá ahora está adquiriendo un mayor protagonismo?

Es verdad. Digamos que se está registrando una revitalización de todo el movimiento asociativo en general, tanto en la capital como en los pueblos, provocada por la amenaza de la despoblación; por el riesgo a que desaparezca un territorio.

¿La Asociación de Vecinos de San Julián, que usted preside también, es la más activa dentro del movimiento vecinal?

Puede ser, pero hay otras, como la de Villaspesa, que tiene un potencial impresionante, y sus asambleas generan una gran participación.

Pero en cuanto a su intervención para lograr que se materialicen proyectos de importancia es modélica. Ahí está el ejemplo del logro del ascensor de San Julián.

El ascensor supuso casi dos décadas de reivindicaciones, es verdad, promoviendo movilizaciones imaginativas, y ahora, una vez logrado, todo el mundo reconoce que es la mejor inversión que se ha hecho en Teruel en los últimos años en el tema de movilidad .

Su insistencia también hizo que el proyecto del conservatorio en el antiguo asilo figurase en los programas electorales de todos los partidos de los últimos años. ¿No es así?

Desde luego, pero lo principal es que en la Asociación de Vecinos nos hemos creído los proyectos que demandábamos, porque si nosotros hubiéramos cedido en la lucha, otros se habrían aprovechado de los 8 millones que ha supuesto esta obra, por ejemplo.

Entonces, ¿ha sido decisiva la implicación de los vecinos para que esos proyectos se hicieran realidad?

Sin ninguna duda. La implicación social, vecinal y la presión son importantes y decisivas para lograr que la Administración atienda las demandas de la ciudadanía.

Tras la gran manifestación del 6 de mayo en Zaragoza para reivindicar mejoras para Teruel, algunos les calificaron de románticos y victimistas. ¿Qué opinión le merece?

No lo creo en absoluto. Poner el dedo en la llaga o señalar el problema no es victimismo. No nos recreamos en el pasado, pero hay que reconocer que en Teruel hemos perdido muchísimas oportunidades.

¿Por ejemplo?

Durante la dictadura de Primo de Rivera, a principios del siglo XX, se planificó el primer ferrocarril para unir Madrid con Barcelona y el trazado inicial era por Cuenca, Teruel, Alcañiz, Tarragona y Barcelona. Te imaginas cómo nos habría cambiado el futuro si al final se hubiera hecho realidad. Conocer mi historia no me convierte en presa del victimismo.

¿Cree que ese ferrocarril hubiera cambiado las expectativas económicas de Teruel?

Pienso que sí, porque en aquel momento, la provincia, con 245.000 habitantes, pesaba casi tanto como la de Zaragoza, que tenía 400.000. Pero a lo mejor nos faltó tener muchos más regeneracionistas o una mayor influencia exterior de los que hubo.

A pesar de todo, ¿ve el futuro con optimismo?

Claro, y creo que de nuestro grado de implicación, de compromiso y de lucha dependerán las inversiones que se puedan generar en este país y de las ayudas europeas por despoblación en el sexenio 2021-2027. No podemos perder esa pelea, en ella se juegan muchos millones de euros que necesitamos.

Tras casi dos décadas de lucha para lograr un ascensor y un conservatorio, si se han caracterizado por algo ha sido por su perseverancia.

Y aviso a navegantes: vamos a seguir siendo constantes, no vamos a dejar de pelear para lo que yo llamaría forzar compromisos políticos.

¿Ha sido fundamental también el alto grado de participación de los vecinos?

Sí, aunque la clave en mi opinión es la transversalidad, pensar que la lucha vecinal no tiene color. Mis vecinos son de toda ideología, pero eso no impide que luchemos juntos por un barrio, una ciudad y una provincia mejores.